План Б. Арсенал рассматривает Эдена Азара как альтернативу Мудрику

У лондонского " Арсенала " возникли некоторые сложности с подписанием вингера "Шахтера" Михаила Мудрика, сообщает Media Foot Mercato.

И у лондонского клуба есть план Б.

Как сообщает источник, после вмешательства "Челси", переход Мудрика в "Арсенал" не выглядит "100-процентным", и в случае, если договориться с украинском не удастся, "канониры" попробуют подписать Эдена Азара из "Реала".

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Руководство "Арсенала" уже даже связались с "Реалом", чтобы узнать условия трансфера в январе.

Напомним, что контракт Азара с "Реалом" рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне хавбек сыграл за мадридский клуб 364 минут в 8 матчах, забил 1 гол и сделал 1 ассист.