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План Б. Арсенал рассматривает Эдена Азара как альтернативу Мудрику

Премьер-лига
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Канониры уже связывались с мадридским клубом

План Б. Арсенал рассматривает Эдена Азара как альтернативу Мудрику

Фото: 90min

Новина українською

У лондонского "Арсенала" возникли некоторые сложности с подписанием вингера "Шахтера" Михаила Мудрика, сообщает Media Foot Mercato.

И у лондонского клуба есть план Б.

Как сообщает источник, после вмешательства "Челси", переход Мудрика в "Арсенал" не выглядит "100-процентным", и в случае, если договориться с украинском не удастся, "канониры" попробуют подписать Эдена Азара из "Реала".

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Руководство "Арсенала" уже даже связались с "Реалом", чтобы узнать условия трансфера в январе.

Напомним, что контракт Азара с "Реалом" рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне хавбек сыграл за мадридский клуб 364 минут в 8 матчах, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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В статье: Эден Азар Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Михаил Мудрик
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Источник:
Media Foot Mercato

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Комментарии (2)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
10.01.2023 в 23:16
толстож0пого азара сравнивают с мишей-ракетой - смешно!)))
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Olegyurchak (Хмельницький )
10.01.2023 в 22:23
Мудрик з того Шахтаря перейде хіба що на пенсію.
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