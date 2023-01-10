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План Б. Арсенал рассматривает Эдена Азара как альтернативу Мудрику
Канониры уже связывались с мадридским клубом
Фото: 90min
У лондонского "
И у лондонского клуба есть план Б.
Как сообщает источник, после вмешательства "Челси", переход Мудрика в "Арсенал" не выглядит "100-процентным", и в случае, если договориться с украинском не удастся, "канониры" попробуют подписать Эдена Азара из "Реала".
Руководство "Арсенала" уже даже связались с "Реалом", чтобы узнать условия трансфера в январе.
Напомним, что контракт Азара с "Реалом" рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне хавбек сыграл за мадридский клуб 364 минут в 8 матчах, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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