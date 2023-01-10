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Сарнавский: Мой двоюродный брат только приехал из Бахмута. Там очень тяжело
Кипер Кривбасса - о том, как провёл отпуск
Генштаб ВСУ
Голкипер "
- Богдан, признайся, ожидал ли, что именно тебя болельщики выберут лучшим игроком "Кривбасса" в первом круге сезона?
– Если честно, не ожидал. Но очень благодарен болельщикам, которые оценили мой труд в первой половине сезона. Буду добросовестно работать для того, чтобы не подвести поклонников "Кривбасса" в дальнейшем.
– Как выглядит топ-3 лучших игрока "красно-белых" за первое полугодие от Сарнавского?
– Наверное, это Капич, Дебелко и Волошин.
- Выигрывал ли раньше в подобных опросах?
– Нет, но в призовых местах был. Это было во время выступлений во Львове.
- Как прошел твой отпуск?
– Все хорошо. В начале отпуска уехали с женой во Львов, после чего заехали к другу в Славское, где пробыли несколько дней. В целом почти все время были во Львове, одном из прекрасных городов нашей неньки-Украины.
– Слова, которыми можно охарактеризовать наши ВСУ?
– Наши сильные несокрушимые защитники Украины. Каждый украинец гордится своими защитниками, я в том числе. Ценим их труд. Мой двоюродный брат только приехал из Бахмута. Там им очень тяжело. Ребята, держитесь, мы вас очень любим. Спасибо за возможность играть в футбол. Мы победим. Слава Украине!
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