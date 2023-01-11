Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ворскла вышла из отпуска - команда планирует провести сборы в Турции
Финансовых трудностей нет?
Фото: ФК Ворскла
Во вторник, 10 января, "Ворскла" под руководством Виктора Скрипника вышла из отпуска и провела свою первую тренировку в 2023 году. Об этом сообщает официальный сайт полтавского клуба.
В ближайшие дни футболистов ждет углубленный медосмотр, который будет перемежаться с занятиями в тренажерном зале и на свежем воздухе. 20 января команда вылетит на учебно-тренировочный сбор в турецкий город Анталия. В Полтаву "бело-зеленые" планируют вернуться 25 февраля.
Состав игроков, которые отправятся на сборы, клуб пока что не называет.
Напомним, ранее сообщалось, что "Ворскла" после ареста президента клуба Константина Жеваго будет существовать в режиме тотальной экономии. Коллектив занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ.
Популярное сейчас
- Сарнавский: Мой двоюродный брат только приехал из Бахмута. Там очень тяжело
- Зеленский лишил гражданства Медведчука и еще трех украинских политиков
- Суркис: Надеюсь, есть компетентные люди, которые примут решение о главном тренере сборной Украины
- Арсенал и Шахтер добились прогресса в переговорах по Мудрику
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО
- Соблазнительный Санта и ангел. Как Ирина Морозюк поздравляла поклонников с Новым годом. ФОТО
Новости по теме
- 17:00 Украинские Почетный президент Ворсклы Жеваго вышел под залог в 1 млн евро, он не может покидать Францию
- 18:02 Украинские Кривбасс подписал Лунева, Львов продал Крушинского. Все зимние трансферы УПЛ
- 16:16 Украинские Лидеры определились с первыми соперниками. Таблица спаррингов УПЛ во время зимнего антракта