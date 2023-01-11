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Ворскла вышла из отпуска - команда планирует провести сборы в Турции

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Ворскла вышла из отпуска - команда планирует провести сборы в Турции

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Во вторник, 10 января, "Ворскла" под руководством Виктора Скрипника вышла из отпуска и провела свою первую тренировку в 2023 году. Об этом сообщает официальный сайт полтавского клуба.

В ближайшие дни футболистов ждет углубленный медосмотр, который будет перемежаться с занятиями в тренажерном зале и на свежем воздухе. 20 января команда вылетит на учебно-тренировочный сбор в турецкий город Анталия. В Полтаву "бело-зеленые" планируют вернуться 25 февраля.

Состав игроков, которые отправятся на сборы, клуб пока что не называет.

Напомним, ранее сообщалось, что "Ворскла" после ареста президента клуба Константина Жеваго будет существовать в режиме тотальной экономии. Коллектив занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Ворскла (Полтава)
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Источник:
vorskla.com

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