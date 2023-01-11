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Александр Рыбка перешел в новый клуб: "Жизнь диктует свои условия"

Премьер-лига
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В одноименный клуб из Львова

Александр Рыбка перешел в новый клуб: "Жизнь диктует свои условия"

Фото: Instagram

Новина українською

Голкипер "Металлиста" Александр Рыбка перешел во "Львов". Об этом 35-летний футболист сообщил в своем Instagram.

"Уважаемые болельщики, хочу сообщить, что сегодня я пришел к согласию с новым клубом в своей карьере – ФК "Львов".

Выражаю огромную благодарность Ярославскому Александру Владленовичу, тренерскому штабу "Металлиста", ребятам из команды и болельщикам, которые поддерживали меня на протяжении всего времени.

Для меня было честью защищать ворота "Металлиста", но жизнь диктует свои условия. "Металлисту" хочу пожелать успехов, побед и скорейшего возвращения на родной стадион. Слава Украине", - написал Рыбка.

Рыбка выступал за "Металлист" с 2021 года. В этом сезоне он принял участие в пяти стартовых турах УПЛ, после чего получил травму. В свое время вратарь выступал за ряд клубов, среди которых были "Шахтер и Динамо".

Во "Львове" он заменит Александра Ильющенкова, который недавно перешел во львовские "Карпаты".

Александр Рыбка перешел в новый клуб: "Жизнь диктует свои условия" - изображение 1
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В статье: Александр Рыбка ФК Львов Металлист (Харьков)
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