Александр Рыбка перешел в новый клуб: "Жизнь диктует свои условия"

Голкипер "Металлиста" Александр Рыбка перешел во "Львов". Об этом 35-летний футболист сообщил в своем Instagram.

"Уважаемые болельщики, хочу сообщить, что сегодня я пришел к согласию с новым клубом в своей карьере – ФК "Львов".

Выражаю огромную благодарность Ярославскому Александру Владленовичу, тренерскому штабу "Металлиста", ребятам из команды и болельщикам, которые поддерживали меня на протяжении всего времени.

Для меня было честью защищать ворота "Металлиста", но жизнь диктует свои условия. "Металлисту" хочу пожелать успехов, побед и скорейшего возвращения на родной стадион. Слава Украине", - написал Рыбка.