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Цыганков интересен португальскому гранду
Украинский вингер может перебраться в "Порту"
Фото: ФК Динамо Київ
Вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков может продолжить карьеру в "Порту". Этой информацией поделился журналист UOL Esporte Бруно Андраде.
Согласно данным источника, кандидатура 25-летнего украинца была предложена португальскому гранду и сейчас идет процесс первоначальной оценки футболиста.
FC Porto está de olho no extremo ucraniano Viktor Tsygankov. Foi oferecido e está num processo inicial de avaliação. Tem contrato com o Dínamo Kiev apenas até junho de 2023— Bruno Andrade (@brunoandrd) January 10, 2023
Ранее интерес к Цыганкову приписывали со стороны "Андерлехта" и ПСВ.
Контракт Виктора с "Динамо" рассчитан до лета 2023 года. Если трансфер не состоится зимой, летом он станет свободным агентом и перейдет в другой клуб бесплатно. В текущем сезоне вингер провел за киевлян 23 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 6 ассистов.
В настоящее время "Порту" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии.
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