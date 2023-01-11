Цыганков интересен португальскому гранду

Вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков может продолжить карьеру в "Порту". Этой информацией поделился журналист UOL Esporte Бруно Андраде.

Согласно данным источника, кандидатура 25-летнего украинца была предложена португальскому гранду и сейчас идет процесс первоначальной оценки футболиста.

FC Porto está de olho no extremo ucraniano Viktor Tsygankov. Foi oferecido e está num processo inicial de avaliação. Tem contrato com o Dínamo Kiev apenas até junho de 2023 — Bruno Andrade (@brunoandrd) January 10, 2023

Ранее интерес к Цыганкову приписывали со стороны "Андерлехта" и ПСВ.

Читайте также Источник: Цыганков не заинтересован в переходе в Андерлехт

Контракт Виктора с "Динамо" рассчитан до лета 2023 года. Если трансфер не состоится зимой, летом он станет свободным агентом и перейдет в другой клуб бесплатно. В текущем сезоне вингер провел за киевлян 23 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 6 ассистов.

В настоящее время "Порту" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии.