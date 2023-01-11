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Цыганков интересен португальскому гранду

Премьер-лига
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Украинский вингер может перебраться в "Порту"

Цыганков интересен португальскому гранду

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков может продолжить карьеру в "Порту". Этой информацией поделился журналист UOL Esporte Бруно Андраде.

Согласно данным источника, кандидатура 25-летнего украинца была предложена португальскому гранду и сейчас идет процесс первоначальной оценки футболиста.

Ранее интерес к Цыганкову приписывали со стороны "Андерлехта" и ПСВ.

Читайте такжеИсточник: Цыганков не заинтересован в переходе в Андерлехт

Контракт Виктора с "Динамо" рассчитан до лета 2023 года. Если трансфер не состоится зимой, летом он станет свободным агентом и перейдет в другой клуб бесплатно. В текущем сезоне вингер провел за киевлян 23 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 6 ассистов.

В настоящее время "Порту" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии.

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В статье: Динамо (Киев) Порту (Португалия) Виктор Цыганков
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