Близниченко: В Ингульце столкнулся со многими неприятными вещами

Новичок "Вереса" Андрей Близниченко рассказал о том, почему выбрал красно-черных, прощание с "Ингульцем" и ожидание от знакомства с Ровным.

– Андрей, почему выбрал "Верес"? Были ли другие предложения?

– "Верес" проявил наибольший интерес - поэтому я здесь. Было еще несколько предложений, но мы с моим агентом решили, что "Верес" пока оптимальный вариант для продолжения карьеры. Также важную роль сыграл личный разговор с главным тренером Юрием Николаевичем Виртом.

– Что слышал о "Вересе" раньше?

– Слышал, что это амбициозный клуб, который активно развивается, вкладывает много средств в развитие собственной инфраструктуры и уважает своих футболистов.

– Планируешь ли перевезти в Ровно семью? Какие впечатления от города?

– Пока не был в Ровно, поэтому впечатлений пока нет. Но я слышал много хорошего и о городе, и о только что реконструированном стадионе, и о тренировочной базе. Семья, конечно, переедет ко мне, но уже после сборов в Турции.

– Как оцениваешь свою форму сейчас?

– Как и у всех игроков после зимней паузы. Конечно, я занимаюсь индивидуально, поддерживаю тонус, но основная работа будет проведена на зимнем сборе.

– Осенью ты мало играл в "Ингульце". Как думаешь, в чем причина?

– Честно говоря, мне бы не хотелось возвращаться к теме "Ингульца". Столкнулся там со многими неприятными вещами по отношению к себе. Решил, что для себя я эту страницу уже перелистнул и полностью сконцентрирован на своем будущем в новом клубе.

– Какие задачи ставишь перед собой на весеннюю часть сезона? Чего хотел бы добиться с новой командой?

– Главная задача – это закрепиться в основном составе "Вереса", стабильно играть и приносить пользу клубу, радовать болельщиков, – рассказал Близниченко в интервью пресс-службе клуба.