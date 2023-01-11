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Близниченко: В Ингульце столкнулся со многими неприятными вещами
Хавбек сменил Петрово на Ровно
nkveres.com
Новичок "Вереса" Андрей Близниченко рассказал о том, почему выбрал красно-черных, прощание с "Ингульцем" и ожидание от знакомства с Ровным.
– Андрей, почему выбрал "Верес"? Были ли другие предложения?
– "Верес" проявил наибольший интерес - поэтому я здесь. Было еще несколько предложений, но мы с моим агентом решили, что "Верес" пока оптимальный вариант для продолжения карьеры. Также важную роль сыграл личный разговор с главным тренером Юрием Николаевичем Виртом.
– Что слышал о "Вересе" раньше?
– Слышал, что это амбициозный клуб, который активно развивается, вкладывает много средств в развитие собственной инфраструктуры и уважает своих футболистов.
– Планируешь ли перевезти в Ровно семью? Какие впечатления от города?
– Пока не был в Ровно, поэтому впечатлений пока нет. Но я слышал много хорошего и о городе, и о только что реконструированном стадионе, и о тренировочной базе. Семья, конечно, переедет ко мне, но уже после сборов в Турции.
– Как оцениваешь свою форму сейчас?
– Как и у всех игроков после зимней паузы. Конечно, я занимаюсь индивидуально, поддерживаю тонус, но основная работа будет проведена на зимнем сборе.
– Осенью ты мало играл в "Ингульце". Как думаешь, в чем причина?
– Честно говоря, мне бы не хотелось возвращаться к теме "Ингульца". Столкнулся там со многими неприятными вещами по отношению к себе. Решил, что для себя я эту страницу уже перелистнул и полностью сконцентрирован на своем будущем в новом клубе.
– Какие задачи ставишь перед собой на весеннюю часть сезона? Чего хотел бы добиться с новой командой?
– Главная задача – это закрепиться в основном составе "Вереса", стабильно играть и приносить пользу клубу, радовать болельщиков, – рассказал Близниченко в интервью пресс-службе клуба.
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