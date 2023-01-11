Рух готов обратиться в УАФ и УЕФА по поводу статуса Карпат

"Рух" заявил, что готов обратиться в УАФ и УЕФА, чтобы те определили юридический статус "Карпат".

"В последнее время со стороны футбольного клуба "Карпаты" неоднократно прозвучали обвинения в том, что "Рух" якобы "забрал" молодых воспитанников "зелено-белых" и благодаря этому добился успехов в чемпионате Украины и на международной арене. Хотелось бы получить от наших коллег и партнеров по футбольной кухни уточнение: это официальная позиция клуба или личное мнение главного тренера? И готов ли клуб нести ответственность за высказывания своего официального должностного лица?

Еще два с половиной года назад о большинстве этих ребят никто не знал. Сейчас они стали ключевыми исполнителями молодежной, юниорской и юношеских сборных команд Украины. Благодаря работе в "Рухе", тренерам, которые здесь работают, и условиям, которые здесь для них создали, ребята начали играть на высоком уровне, о них заговорили, и не только в Украине.

За футболистов, которые имели отношение к обанкротившимся "Карпатам" и их сопутствующим структурам, ФК "Рух" (Львов) заплатил компенсацию в размере около двух миллионов гривен. Все эти футболисты перешли в ФК "Рух" и подписали контракты с нашим клубом согласно регламентным нормам ФИФА и УЕФА.

"Карпаты" рассказывают, что "Рух" якобы "забрал" их школу и, соответственно, футболистов, не понимая, до чего может довести такая риторика. Так что футбольный клуб Рух уже подготовил обращение в соответствующие органы УАФ и УЕФА, чтобы те помогли "Карпатам" определиться, какие они "зелено-белые", – те, что прекратили существование (ООО КПФ "Карпаты"), обанкротившись с долгами, или все же не те (ООО ФК "Карпаты"), о чем заявляли в период своего якобы возрождения.

Если на самом деле и на официальном уровне "Карпаты" считают своей школу, где начинали свой путь ныне перспективные "руховцы", то добро пожаловать еще раз публично объявить об этом и выставить юридически-документальную претензию к ФК "Рух" (Львов). Такие заявления означают, что нынешние новые "Карпаты" хотят вернуть не только эмблему, которую им отдали фанаты, но и историю клуба.

А если да, то стоит заплатить футболистам и сотрудникам клуба оставшиеся неоплаченные долги. Учитывая заявления, звучащие от имени "Карпат", они, похоже, уже собрали деньги на выплату всех долгов своего предшественника", – говорится в заявлении руховцев.

Полный текст заявления доступен на сайте "Руха".