Шахтер U-19 отправился на сбор в Турцию

Юношеская команда "Шахтера " проведет учебно-тренировочный сбор в Турции.

Коллектив Оскара Ратулутры вместе с главной командой "Шахтера" отправился в турецкий Белек для подготовки к матчам плей-офф Юношеской лиги УЕФА и второго круга чемпионата.

Главный тренер на сборы взял 28 игроков.

Вратари: Денис Барченко, Денис Твардовский, Максим Набыт

Защитники: Роман Савченко, Антон Дрозд, Николай Огарков, Андрей Булеза, Александр Башмарин, Олег Чуйко, Марьян Бац

Полузащитники: Иван Лосенко, Олег Пушкарев, Александр Ющенко, Евгений Янович, Василий Бундаш, Виктор Цуканов, Кирилл Сигеев, Александр Роспутько, Денис Сметана, Артем Векленко, Антон Глущенко, Кристиан Бако, Михаил Хромей

Нападающие: Антон Демченко, Владислав Погорелый, Александр Ломага, Даниил Савин, Богдан Трифоненко

Во время подготовки запланированы 6 спаррингов, из которых 4 уже подтверждены:

17 января. "Шахтер" U19 – "Антальяспор" U19 (Турция)

18 января. "Шахтер" U19 – "Висла" (Польша)

21 января. "Шахтер" U19 – "Полесье" (Украина)

29 января. "Шахтер" U19 – "Айнтрахт" U19 (Германия)

Отметим, что уже 8 февраля "Шахтер" U19 ожидает первый официальный матч 2023 года с хорватским "Хайдуком" в Юношеской лиге УЕФА.