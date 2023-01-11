Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер U-19 отправился на сбор в Турцию
Горняки готовятся к матчу Юношеской Лиги УЕФА с Хайдуком
shakhtar.com
Юношеская команда
Коллектив Оскара Ратулутры вместе с главной командой "Шахтера" отправился в турецкий Белек для подготовки к матчам плей-офф Юношеской лиги УЕФА и второго круга чемпионата.
Главный тренер на сборы взял 28 игроков.
Вратари: Денис Барченко, Денис Твардовский, Максим Набыт
Защитники: Роман Савченко, Антон Дрозд, Николай Огарков, Андрей Булеза, Александр Башмарин, Олег Чуйко, Марьян Бац
Полузащитники: Иван Лосенко, Олег Пушкарев, Александр Ющенко, Евгений Янович, Василий Бундаш, Виктор Цуканов, Кирилл Сигеев, Александр Роспутько, Денис Сметана, Артем Векленко, Антон Глущенко, Кристиан Бако, Михаил Хромей
Нападающие: Антон Демченко, Владислав Погорелый, Александр Ломага, Даниил Савин, Богдан Трифоненко
Во время подготовки запланированы 6 спаррингов, из которых 4 уже подтверждены:
17 января. "Шахтер" U19 – "Антальяспор" U19 (Турция)
18 января. "Шахтер" U19 – "Висла" (Польша)
21 января. "Шахтер" U19 – "Полесье" (Украина)
29 января. "Шахтер" U19 – "Айнтрахт" U19 (Германия)
Отметим, что уже 8 февраля "Шахтер" U19 ожидает первый официальный матч 2023 года с хорватским "Хайдуком" в Юношеской лиге УЕФА.
Популярное сейчас
- ГУР: В России ограничили выезд из страны военнообязанным
- Близниченко: В Ингульце столкнулся со многими неприятными вещами
- Роскошная подруга-модель Жоау Фелиша уже прибыла в Лондон. ФОТО
- Источник: Шахтер и Арсенал обсуждают соотношение гарантированной выплаты и бонусов за трансфер Мудрика
- Соблазнительный Санта и ангел. Как Ирина Морозюк поздравляла поклонников с Новым годом. ФОТО
- Петиция собрала 20 тысяч подписей. Фанаты призывают аргентинскую звезду бросить свою девушку. ФОТО