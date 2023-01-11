Трансфер Цыганкова в Порту маловероятен из-за финансовых запросов игрока

Португальский "Порту" действительно проявляет некоторый интерес к вингеру " Динамо " Виктору Цыганкову.

Впрочем, как сообщает O Jogo, данный переход маловероятен.

Все дело в том, что клуб вряд ли потянет финансовые запросы игрока. Отмечается, что в новом клубе Цыганков хочет зарабатывать около 3 млн евро в год.

Напомним, что контракт Виктора с "Динамо" рассчитан до лета 2023 года. Если трансфер не состоится зимой, летом он станет свободным агентом и перейдет в другой клуб бесплатно. В текущем сезоне вингер провел за киевлян 23 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 6 ассистов.