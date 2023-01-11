  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Трансфер Цыганкова в Порту маловероятен из-за финансовых запросов игрока
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трансфер Цыганкова в Порту маловероятен из-за финансовых запросов игрока

Премьер-лига
(1 голосов)

Вингер хочет зарабатывать порядка 3 млн евро в год

Трансфер Цыганкова в Порту маловероятен из-за финансовых запросов игрока

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Португальский "Порту" действительно проявляет некоторый интерес к вингеру "Динамо" Виктору Цыганкову.

Впрочем, как сообщает O Jogo, данный переход маловероятен.

Все дело в том, что клуб вряд ли потянет финансовые запросы игрока. Отмечается, что в новом клубе Цыганков хочет зарабатывать около 3 млн евро в год.

Напомним, что контракт Виктора с "Динамо" рассчитан до лета 2023 года. Если трансфер не состоится зимой, летом он станет свободным агентом и перейдет в другой клуб бесплатно. В текущем сезоне вингер провел за киевлян 23 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 6 ассистов.

По теме
yellow-arrow
Заря объявила о подписании Хахлева
yellow-arrow
Директор Александрии рассказал о возможных зимних трансферах
yellow-arrow
Рыбка переехал во Львов, Заря подобрала вратаря Динамо. Все зимние трансферы УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Порту Виктор Цыганков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
O Jogo

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде