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Заря объявила о подписании Хахлева

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Заря объявила о подписании Хахлева

zarya-lugansk.com

Новина українською

Полузащитник Алексей Хахлев подписал контракт с "Зарей".

Об этом сообщает официальный сайт луганчан. Условия и сроки контракта не сообщаются.

Ранее 23-летний украинец расторг контракт с "Минаем".

В текущем сезоне Алексей Хахлев провел в футболке “Миная” 14 поединков, в которых он забил 1 гол.

Читайте такжеХахлев покинул Минай. Он был лидером в команде по показателю созданных голевых моментов и ключевых передач

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В статье: Заря (Луганск) Алексей Хахлев ФК Минай
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Источник:
ФК Зоря

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