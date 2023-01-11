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Заря объявила о подписании Хахлева
Теперь официально
zarya-lugansk.com
Полузащитник Алексей Хахлев подписал контракт с "
Об этом сообщает официальный сайт луганчан. Условия и сроки контракта не сообщаются.
Ранее 23-летний украинец расторг контракт с "Минаем".
В текущем сезоне Алексей Хахлев провел в футболке “Миная” 14 поединков, в которых он забил 1 гол.
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Источник:ФК Зоря
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