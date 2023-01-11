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Черноморец вышел из отпуска: минус три Сергея и два Ивана
Зимние каникулы моряков завершились
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Одесский "Черноморец" одним из первых среди команд элиты вышел из отпуска. На этой неделе подопечные Романа Григорчука проходят трехдневное медицинское обследование, традиционно проводимое перед началом длительного рабочего процесса.
Собравшись накануне на клубной базе в Совиньоне, "моряки" узнали о ближайших планах. По информации UA-Футбол, в течение ближайших четырех дней команда будет находиться в Одессе. А дальше "Черноморец" планирует совершить комбинированное путешествие разными транспортными средствам, конечным пунктом которого должна стать Турция. Там одесситы собираются проводить подготовку к весенней части сезона-2022/23. Она будет состоять из двух этапов, в промежутке между которыми команда получит три выходных. Правда, покидать расположение "Черноморца" футболисты не будут, использовав свободные дни по своему усмотрению.
А между тем тренерский штаб "моряков" размышляет над тем, как заполнить как минимум пять вакансий, образовавшихся после ухода из команды Сергея Петько, Сергея Суханова, Ивана Литвиненко, Сергея Кравченко и Ивана Бобко (последний из них, как известно, передан в аренду львовским "Карпатам").
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