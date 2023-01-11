  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Черноморец вышел из отпуска: минус три Сергея и два Ивана
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец вышел из отпуска: минус три Сергея и два Ивана

Премьер-лига
(2 голосов)

Зимние каникулы моряков завершились

Черноморец вышел из отпуска: минус три Сергея и два Ивана

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

В'ячеслав Кульчицький Автор UA-Футбол
Новина українською

Одесский "Черноморец" одним из первых среди команд элиты вышел из отпуска. На этой неделе подопечные Романа Григорчука проходят трехдневное медицинское обследование, традиционно проводимое перед началом длительного рабочего процесса.

Собравшись накануне на клубной базе в Совиньоне, "моряки" узнали о ближайших планах. По информации UA-Футбол, в течение ближайших четырех дней команда будет находиться в Одессе. А дальше "Черноморец" планирует совершить комбинированное путешествие разными транспортными средствам, конечным пунктом которого должна стать Турция. Там одесситы собираются проводить подготовку к весенней части сезона-2022/23. Она будет состоять из двух этапов, в промежутке между которыми команда получит три выходных. Правда, покидать расположение "Черноморца" футболисты не будут, использовав свободные дни по своему усмотрению.

А между тем тренерский штаб "моряков" размышляет над тем, как заполнить как минимум пять вакансий, образовавшихся после ухода из команды Сергея Петько, Сергея Суханова, Ивана Литвиненко, Сергея Кравченко и Ивана Бобко (последний из них, как известно, передан в аренду львовским "Карпатам").

По теме
yellow-arrow
Защитник и два хавбека. Вернидуб ждет усиление для Кривбасса
yellow-arrow
СМИ: Александрия завтра представит экс-голкипера сборной Украины и Зари
yellow-arrow
Шахтер U-19 отправился на сбор в Турцию
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
11.01.2023 в 22:40
это не потеря а главная потеря Авагимян он нужен ЧО
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде