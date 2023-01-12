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Металлист 1925 вышел из отпуска, сбор – в Турции
Харьковчане планируют сыграть как минимум шесть спаррингов
Фото: ФК Металліст 1925
"Металлист 1925" вышел из отпуска и начал подготовку ко второму кругу сезона 2022/2023.
В среду, 11 января команда собралась в селе Счастливое Киевской области, после чего в течение двух дней пройдет углубленное медицинское обследование и проведет недельный втягивающий сбор. 20 января на клубном автобусе команда отправится в Варшаву, а оттуда вылетит в турецкую Анталию.
Будет жить "Металлист 1925" в отеле "Tui Blue" города Сиде, а тренироваться на полях спорткомплекса "Emirhan Sport Center". Во время турецкой части подготовки запланировано сыграть как минимум шесть товарищеских матчей. Информацию о соперниках клуб сообщит дополнительно.
Вернется команда в Украину 16 февраля и после нескольких дней отдыха начнет подготовку к перенесенному матчу 6-го тура против "Александрии", который состоится 25 февраля.
Юношеская команда "Металлиста 1925" начнет подготовку 22 января в Киевской области. Более подробную информацию клуб предоставит в преддверии начала сборов.
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