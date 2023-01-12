Был лидером и капитаном киевского Динамо. Сегодня отмечает День рождения Артем Милевский

Артем Владимирович Милевский родился 12 января 1985-го в Минске. В раннем детстве Милевский занимался в минской "Смене", после чего переехал в Украину. За киевское "Динамо" Артем (включая этап за "Динамо-2", 2002-2005) выступал 11 лет. Трижды выиграл с киевлянами чемпионат Украины, четырежды Кубок страны и еще три раза Суперкубок. Носил капитанскую повязку. Артем – лучший бомбардир УПЛ-2009/10, член клуба Блохина (116 голов).

В 2013-м форвард перешел в "Газиантепспор". Период в Турции выдался коротким, как и отрезки в "Хайдуке", "Сплите", "Конкордии", "Тосно", "Кишварде" и "Минае". Успешнее всего Милевский сумел выступить в "Динамо-Брест" – нападающий помог команде завоевать чемпионский титул, Кубок и Суперкубок Беларуси. В сентябре 2021-го Милевский завершил карьеру футболиста.

Читайте также Ровно 15 лет назад Динамо обыграло Шахтер в сугробах снега, но это не помогло Лужному

Также Артем защищал цвета сборной Украины, был частью команды уже на ЧМ-2006. В 1/8 финала против Швейцарии в серии пенальти хладнокровно исполнил 11-метровый в стиле Паненки и открыл счет в матче. Играл за "сине-желтых" и на домашнем ЕВРО-2012.