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Был лидером и капитаном киевского Динамо. Сегодня отмечает День рождения Артем Милевский

Премьер-лига
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Был лидером и капитаном киевского Динамо. Сегодня отмечает День рождения Артем Милевский

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Артем Владимирович Милевский родился 12 января 1985-го в Минске. В раннем детстве Милевский занимался в минской "Смене", после чего переехал в Украину. За киевское "Динамо" Артем (включая этап за "Динамо-2", 2002-2005) выступал 11 лет. Трижды выиграл с киевлянами чемпионат Украины, четырежды Кубок страны и еще три раза Суперкубок. Носил капитанскую повязку. Артем – лучший бомбардир УПЛ-2009/10, член клуба Блохина (116 голов).

В 2013-м форвард перешел в "Газиантепспор". Период в Турции выдался коротким, как и отрезки в "Хайдуке", "Сплите", "Конкордии", "Тосно", "Кишварде" и "Минае". Успешнее всего Милевский сумел выступить в "Динамо-Брест" – нападающий помог команде завоевать чемпионский титул, Кубок и Суперкубок Беларуси. В сентябре 2021-го Милевский завершил карьеру футболиста.

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Также Артем защищал цвета сборной Украины, был частью команды уже на ЧМ-2006. В 1/8 финала против Швейцарии в серии пенальти хладнокровно исполнил 11-метровый в стиле Паненки и открыл счет в матче. Играл за "сине-желтых" и на домашнем ЕВРО-2012.

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В статье: Артем Милевский
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Комментарии (1)
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Ecojama (Подолье)
12.01.2023 в 10:10
Молодці, швидко виправились. Артем ще встигне постаріти)
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