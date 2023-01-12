Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Был лидером и капитаном киевского Динамо. Сегодня отмечает День рождения Артем Милевский
Время летит очень быстро
Getty Images / Global Images Ukraine
Артем Владимирович Милевский родился 12 января 1985-го в Минске. В раннем детстве Милевский занимался в минской "Смене", после чего переехал в Украину. За киевское "Динамо" Артем (включая этап за "Динамо-2", 2002-2005) выступал 11 лет. Трижды выиграл с киевлянами чемпионат Украины, четырежды Кубок страны и еще три раза Суперкубок. Носил капитанскую повязку. Артем – лучший бомбардир УПЛ-2009/10, член клуба Блохина (116 голов).
В 2013-м форвард перешел в "Газиантепспор". Период в Турции выдался коротким, как и отрезки в "Хайдуке", "Сплите", "Конкордии", "Тосно", "Кишварде" и "Минае". Успешнее всего Милевский сумел выступить в "Динамо-Брест" – нападающий помог команде завоевать чемпионский титул, Кубок и Суперкубок Беларуси. В сентябре 2021-го Милевский завершил карьеру футболиста.
Также Артем защищал цвета сборной Украины, был частью команды уже на ЧМ-2006. В 1/8 финала против Швейцарии в серии пенальти хладнокровно исполнил 11-метровый в стиле Паненки и открыл счет в матче. Играл за "сине-желтых" и на домашнем ЕВРО-2012.
Популярное сейчас
- Кубок Италии. Милан не дожал десятерых игроков Торино и в итоге вылетел
- Суперкубок Испании. Реал - Валенсия 1:1, пен. 5:3. И все-таки без сенсации
- Кубок лиги. Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0. Лучшие и худшие поменялись местами
- Суркис: Надеюсь, есть компетентные люди, которые примут решение о главном тренере сборной Украины
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО
- Лучший легионер УПЛ сыграл свадьбу. Его избранница - стоматолог, которая поддерживает Украину - ФОТО