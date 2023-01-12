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Динамо вышло из отпуска – первая группа игроков прошла медосмотр

Премьер-лига
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Остальная часть пройдет в пятницу

Динамо вышло из отпуска – первая группа игроков прошла медосмотр

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

В четверг, 12 января, завершился отпуск у игроков первой команды киевского "Динамо". Футболисты перед возобновлением тренировочного процесса традиционно прошли плановое медобследование.

В первый день на медосмотр прибыли – Валентин Моргун, Денис Игнатенко, защитники Константин Вивчаренко, Антон Боль, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, полузащитники Владислав Кабаев, Владимир Шепелев, Александр Яцык, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Назар Волошин, форварды Владислав Ванат и Владислав Супряга.

Вторая группа игроков пойдет к врачам завтра, в пятницу. А именно – голкиперы Георгий Бущан, Руслан Нещерет, защитники Денис Попов, Никита Бурда, Владислав Дубинчак, Томаш Кендзера, полузащитники Сергей Сидорчук, Кахим Пэррис, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Александр Караваев, Джастин Лонвейк, Самба Диалло, Бенито, форварды Владислав Кулач и Артем Беседин.

В ближайшую неделю команда будет тренироваться в Киеве, после чего отправится на подготовительный сбор в Турцию.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
fcdynamo.com

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