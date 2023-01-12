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Сделка закрыта. Арсенал и Шахтер согласовали сумму трансфера Мудрика - СМИ
Украинский вингер подпишет пятилетний контракт
Фото: СК Дніпро-1
"Арсенал" договорился с "Шахтером" о трансфере вингера Михаила Мудрика. Об этом пишет журналист нидерландского издания NOS Йерун Стекеленбург.
Согласно его информации, 22-летний игрок подпишет контракт с лондонским клубом на 5 лет. Мудрик будет зарабатывать 37 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
"Переход задерживался, потому что "Шахтер" хотел получить больше денег, но теперь сделка завершена. Сумма составила 60 миллионов стерлингов + 20 миллионов в виде бонусов. Добро пожаловать, Михаил Мудрик", - написал журналист в своем Twitter.
Напомним, Мудрик отправился вместе с "Шахтером" на тренировочные сборы в Турцию. В этом сезоне Михаил провел за "горняков" 18 матчей, в которых забил десять голов и отдал восемь результативных передач.
???? Mykhailo Mudryk will sign a 5 year contract with Arsenal, he will earn around £37K per week. The announcement had some delay, because Shaktar wanted more money, but now the deal is finished. The deal is done £60m + €20mil in add ons. Welcome Mykhailo Mudryk. ????⚪️ #afc— Jeroen Stekelenburg (@Jeroenstekelbrg) January 11, 2023
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