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Сделка закрыта. Арсенал и Шахтер согласовали сумму трансфера Мудрика - СМИ

Премьер-лига
(2 голосов)

Украинский вингер подпишет пятилетний контракт

Сделка закрыта. Арсенал и Шахтер согласовали сумму трансфера Мудрика - СМИ

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

"Арсенал" договорился с "Шахтером" о трансфере вингера Михаила Мудрика. Об этом пишет журналист нидерландского издания NOS Йерун Стекеленбург.

Согласно его информации, 22-летний игрок подпишет контракт с лондонским клубом на 5 лет. Мудрик будет зарабатывать 37 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

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"Переход задерживался, потому что "Шахтер" хотел получить больше денег, но теперь сделка завершена. Сумма составила 60 миллионов стерлингов + 20 миллионов в виде бонусов. Добро пожаловать, Михаил Мудрик", - написал журналист в своем Twitter.

Напомним, Мудрик отправился вместе с "Шахтером" на тренировочные сборы в Турцию. В этом сезоне Михаил провел за "горняков" 18 матчей, в которых забил десять голов и отдал восемь результативных передач.

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
12.01.2023 в 12:53
Надіюсь правда. Схрестив пальці...
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