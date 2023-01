Сделка закрыта. Арсенал и Шахтер согласовали сумму трансфера Мудрика - СМИ

"Арсенал" договорился с "Шахтером" о трансфере вингера Михаила Мудрика. Об этом пишет журналист нидерландского издания NOS Йерун Стекеленбург.

Согласно его информации, 22-летний игрок подпишет контракт с лондонским клубом на 5 лет. Мудрик будет зарабатывать 37 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Напомним, Мудрик отправился вместе с "Шахтером" на тренировочные сборы в Турцию. В этом сезоне Михаил провел за "горняков" 18 матчей, в которых забил десять голов и отдал восемь результативных передач.

???? Mykhailo Mudryk will sign a 5 year contract with Arsenal, he will earn around £37K per week. The announcement had some delay, because Shaktar wanted more money, but now the deal is finished. The deal is done £60m + €20mil in add ons. Welcome Mykhailo Mudryk. ????⚪️ #afc