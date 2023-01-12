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Освобожденный из плена арбитр стал заместителем отдела обеспечения арбитража УАФ
Дмитрий Кубряк будет работать вместе с Лучи и Риццоли
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
Арбитр Украинской ассоциации футбола и военный медик Дмитрий Кубряк получил должность заместителя начальника отдела обеспечения арбитража УАФ. Об этом сообщил президент ассоциации, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко.
"Уверен, что для команды под руководством Лучано Лучи и Никола Риццоли такое кадровое решение станет не только профессиональным усилением, но и личным примером для вдохновения. Ведь все мы гордимся храбростью нашего арбитра Дмитрия, который, будучи также военным медиком, в марте прошлого года уехал добровольцем в оккупированный Мариуполь, где помогал спасать раненых воинов и позже попал в плен рашистов, а после освобождения из плена в сентябре вернулся в нашу команду", — отметил Павелко.
По его словам, на новой должности Дмитрий будет отвечать за медицинскую и физическую составляющую в подготовке рефери, а также за тестирование и социально-административное направление. Вместе с тем он продолжит работать арбитром на матчах чемпионата Украины и намерен получить необходимый уровень подготовки для того, чтобы претендовать на назначение на международные поединки.
Напомним, Дмитрий Кубряк был среди добровольцев, которые в конце марта поехали в окруженный российскими войсками Мариуполь. В качестве медика Дмитрий помогал раненым воинам, находившимся в укрытии на "Азовстале". В апреле нейрохирург попал в плен, где пробыл около пяти месяцев.
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