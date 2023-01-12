Волошин: Очень обрадовался, когда узнал, что возвращаюсь в родной клуб

Полузащитник "Динамо" Назар Волошин поделился своими впечатлениями по возвращении в киевскую команду. Первую половину сезона хавбек провел в аренде в "Кривбассе".

– Назар, очень рады видеть тебя дома. Расскажи, как сильно ты изменился за эти полгода?

– Я думаю, что я возмужал, набрал массу, немного подкачался. Стал больше играть, совершил долгожданный дебют в УПЛ. Вырос не только как личность, но как футболист.

– Расскажи, как провел новогодние праздники? С кем был и где праздновал?

– Был с девушкой в Буковеле. Вместе с Микитишиным из "Кривбасса" и его женой, они тоже были в Буковеле. Очень скучал по работе. Отдыхать, конечно, хорошо, но хочется работать.

– Когда начал снова работать с мячом, в тренажерном зале?

– Еще две недели назад.

– Перед Новым годом?

– Да.

– А праздники не мешали этому?

– Да нет, я сильно не праздновал. Посидели с девушкой и все.

– Расскажи, как именно происходил этот тренировочный процесс? Как начинает футболист после продолжительного отпуска набирать обороты?

– Ходил в зал, бегал на дорожке, на ноги очень много приседал со штангой. В основном в зале.

– Ты признавался и лучшим молодым футболистом УПЛ. Когда ты узнал, что возвращаешься в родной клуб?

– После первого круга мне позвонил агент и сказал: "Скорее всего, ты уедешь из "Динамо" на сборы".

– Твоя реакция?

– Очень сильно обрадовался.

– Ты не говорил еще с тренерским штабом по этому поводу? Какие вообще надежды на тебя возлагаются в этом полугодии?

– Еще не говорил. Но думаю, что у нас еще будет диалог.

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– Вчера "Динамо" назначило Александра Шовковского ассистентом главного тренера. Это легенда клуба, который провел больше всего матчей за "Динамо". Чему ты хочешь научиться у него?

– Я думаю, у него есть много опыта, и он поделится этим опытом со всеми футболистами нашей команды.

– Очень теплая встреча сегодня утром была у тебя с футболистами "Динамо". Как тепло тебя приняли ребята?

– Да, тепло, скучали. Ванат скучал, я скучал по нему (Смеется). Общались, когда я играл в аренде. Когда он забивал, я ему писал, что он молодец, когда я забивал – он мне писал. Друзья...

– Так рождается новая связка в украинском футболе?

– Да. Она и была, - рассказал Волошин в интервью клубному каналу киевлян.