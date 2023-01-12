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Волошин: Очень обрадовался, когда узнал, что возвращаюсь в родной клуб
"Динамо" вернуло полузащитника из аренды
Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya
Полузащитник "Динамо" Назар Волошин поделился своими впечатлениями по возвращении в киевскую команду. Первую половину сезона хавбек провел в аренде в "Кривбассе".
– Назар, очень рады видеть тебя дома. Расскажи, как сильно ты изменился за эти полгода?
– Я думаю, что я возмужал, набрал массу, немного подкачался. Стал больше играть, совершил долгожданный дебют в УПЛ. Вырос не только как личность, но как футболист.
– Расскажи, как провел новогодние праздники? С кем был и где праздновал?
– Был с девушкой в Буковеле. Вместе с Микитишиным из "Кривбасса" и его женой, они тоже были в Буковеле. Очень скучал по работе. Отдыхать, конечно, хорошо, но хочется работать.
– Когда начал снова работать с мячом, в тренажерном зале?
– Еще две недели назад.
– Перед Новым годом?
– Да.
– А праздники не мешали этому?
– Да нет, я сильно не праздновал. Посидели с девушкой и все.
– Расскажи, как именно происходил этот тренировочный процесс? Как начинает футболист после продолжительного отпуска набирать обороты?
– Ходил в зал, бегал на дорожке, на ноги очень много приседал со штангой. В основном в зале.
– Ты признавался и лучшим молодым футболистом УПЛ. Когда ты узнал, что возвращаешься в родной клуб?
– После первого круга мне позвонил агент и сказал: "Скорее всего, ты уедешь из "Динамо" на сборы".
– Твоя реакция?
– Очень сильно обрадовался.
– Ты не говорил еще с тренерским штабом по этому поводу? Какие вообще надежды на тебя возлагаются в этом полугодии?
– Еще не говорил. Но думаю, что у нас еще будет диалог.
– Вчера "Динамо" назначило Александра Шовковского ассистентом главного тренера. Это легенда клуба, который провел больше всего матчей за "Динамо". Чему ты хочешь научиться у него?
– Я думаю, у него есть много опыта, и он поделится этим опытом со всеми футболистами нашей команды.
– Очень теплая встреча сегодня утром была у тебя с футболистами "Динамо". Как тепло тебя приняли ребята?
– Да, тепло, скучали. Ванат скучал, я скучал по нему (Смеется). Общались, когда я играл в аренде. Когда он забивал, я ему писал, что он молодец, когда я забивал – он мне писал. Друзья...
– Так рождается новая связка в украинском футболе?
– Да. Она и была, - рассказал Волошин в интервью клубному каналу киевлян.
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