Грозный: Даю миллиард процентов, что Мудрик заиграл бы в Челси

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный поразмышлял по поводу возможного трансфера вингера "Шахтера"Михаили Мудрика в "Арсенал".

– Что тут можно сказать. Мудрик хочет в "Арсенал", а Артета хочет создать на левом фланге украинскую связку Мудрик-Зинченко.

– Мудрик – уже готовый игрок стартового состава "Арсенала" или нужна адаптация?

– Да, он будет играть сразу! Сейчас на этой позиции в "Арсенале" нет никого сильнее Мудрика. Мартинелли после чемпионата мира нужно время, чтобы вернуться на свой уровень. Он сейчас выглядит намного хуже Мудрика, и это закономерно. Миша сейчас в отличных кондициях.

– В борьбу за Мудрика включился еще "Челси". Как вы думаете, куда Михаилу лучше переходить?

– "Челси" для него идеальный вариант, если бы туда хотел Мудрик. Почему? Там новый тренер – Грэм Поттер, который создает шикарную команду под свое видение футбола. Тем более Стерлинг и Пулишич травмированы и позиция для Мудрика свободна. Даю миллиард процентов, что Мудрик бы там заиграл.

Не зря ведь Дарио Срна присутствовал в ВИП-ложе "Челси" во время матча с "Ман Сити". Это один из ходов, чтобы заставить "Арсенал" раскошелиться.

– "Шахтер" хочет получить за Мудрика 100 миллионов. Он стоит этих денег?

– Шансов нет. За Мудрика никто никогда не даст 100 миллионов! И не нужно тут проводить параллель с Антони. Он столько наиграл за "Аякс" и проявил себя там. А Мудрик еще не известный футболист – темная лошадка для Европы, который выстрелил в этом сезоне в Лиге чемпионов. Раньше он нигде себя не проявлял – ни в "Десне", ни в киевском "Арсенале", ни в "Шахтере, " пока оттуда не ушли иностранцы. Он не попадал в состав при Тете и Соломоне.

Что касается трансфера, думаю, вопрос решится в конце января, и за ту сумму, которую хочет "Арсенал". Цена будет достаточно приличной, но далеко не той, которую хочет "Шахтер". "Горняки" могут переиграть сами себя. Если сейчас Мудрика не продать в "Арсенал", то такую сумму за него уже не получить. Уже все выучили качества Мудрика.

– Какие слабые стороны вы видите у Мудрика?

– Если Мудрик не найдет изюминку, то к его манере игры соперники быстро привыкнут, как это было с Мбаппе в начале его карьеры в "Монако". Все знают скорость Мудрика, поэтому против него будут ставить быстрого игрока и одного страхующего, — сказал Грозный в интервью Fanday.