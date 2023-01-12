Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вернидуб: Лунев станет одним из открытий Кривбасса. Очень на это надеюсь
Наставник криворожцев высказался о переходе хавбека
Фото: ФК Кривбас
Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал переход полузащитника Максима Лунева в криворожский клуб.
"Лунев может сыграть и "десятку", и крайнего, и атакующего. У него хороший дриблинг. Неплохая левая нога, также может исполнять стандарты. Подходит ли Лунев под термин "мужик"? Сто процентов.
Он – человек трудолюбивый и будет одним из открытий нашей команды. Очень на это надеюсь. У него прекрасный возраст – 24 года. Тот самый возраст, когда он должен показать себя с лучшей стороны", — отметил Вернидуб в интервью программе "ТаТоТаке".
Напомним, на прошлой неделе Лунев подписал соглашение с "Кривбассом" сроком на два года. Последним клубом Максима была луганская "Заря", с которой он расторг контракт по согласию сторон.
Популярное сейчас
- В МО и ВСУ доложили о ситуации в Соледаре, перебросе россиян с полигонов и подготовке РФ к ракетной атаке
- Один Ка-52 и 430 оккупантов – 100 из них в районе Соледара. Генштаб – о потерях россиян за 11.01
- Труа – Марсель. ВИДЕО обзор матча, в котором дебютировал Малиновский
- Суркис: Надеюсь, есть компетентные люди, которые примут решение о главном тренере сборной Украины
- Красотка дня. Яркая жена 65-миллионного испанского защитника Челси. ФОТО
- Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО