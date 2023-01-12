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Вернидуб: Лунев станет одним из открытий Кривбасса. Очень на это надеюсь

Премьер-лига
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Наставник криворожцев высказался о переходе хавбека

Вернидуб: Лунев станет одним из открытий Кривбасса. Очень на это надеюсь

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал переход полузащитника Максима Лунева в криворожский клуб.

"Лунев может сыграть и "десятку", и крайнего, и атакующего. У него хороший дриблинг. Неплохая левая нога, также может исполнять стандарты. Подходит ли Лунев под термин "мужик"? Сто процентов.

Он – человек трудолюбивый и будет одним из открытий нашей команды. Очень на это надеюсь. У него прекрасный возраст – 24 года. Тот самый возраст, когда он должен показать себя с лучшей стороны", — отметил Вернидуб в интервью программе "ТаТоТаке".

Напомним, на прошлой неделе Лунев подписал соглашение с "Кривбассом" сроком на два года. Последним клубом Максима была луганская "Заря", с которой он расторг контракт по согласию сторон.

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Максим Лунев
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Источник:
fckryvbas.com

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