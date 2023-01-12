Жеваго - об обвинениях: Это выгодно Офису президента, раздающего команды ДБР и прокуратуре

Владелец полтавской "Ворсклы" Константин Жеваго, ныне находящийся под следствием, дал интервью подконтрольному ему телеканалу "Эспрессо". Главная тема общения касалась обвинений со стороны ГБР в адрес Жеваго по схеме хищения бизнесменом 2,5 млрд грн банка "Финансы и Кредит" через оффшорные компании в течение 2007-2014 годов.

"Моя оценка [расследования] отрицательная, нарушаются все сроки. Как можно расследовать дело 5, 7 лет или даже 3. Они просто не дают мне доступ к правосудию – я 15 раз, то есть каждый месяц, тщательно обращаюсь в ГБР и Генпрокуратуру и прошу взять у меня свидетельство и заняться расследованием. Это дело на самом деле приносит много негативного пиара, негатива бизнесового, потому что люди не понимают, на самом ли деле я виноват, или нет, поэтому я хочу как можно быстрее довести дело либо до закрытия, либо до рассмотрения в суде. Ни ГБР, ни прокуратура не заинтересованы в этом.Я прошу провести со мной видеоконференцию в консульстве либо в Швейцарии, либо в Великобритании, либо во Франции. Это все законная процедура, чтобы я дал показания.

Сегодня это выгодно Офису президента, потому что у них есть программа деолигархизации, которую они пытаются продать украинцам. Меня обозвали олигархом, хотя я не являюсь им, я – большой и успешный предприниматель, создающий тысячи рабочих мест. И это все не произошло за последние 3 года, это все происходило за последние 25 лет. Я не считаю себя олигархом, потому что кто может мне сказать, что я имею какое-то отношение к государству, руководил министерствами или ведомствами и т.д.? Все это не выдерживает критики ни в Украине, ни за рубежом. Если я сделал IPO [первая публичная продажа акций частной компании] в Лондоне, если я построил другие иностранные компании, успешно работающие и в Европе, и в США, и в Украине… С какой стати меня называют олигархом? Еще раз, это очень выгодно Офису президента, раздающего команды и ГБР, и прокуратуре, и оказывающего влияние на Печерский суд. Мы его воспринимаем так же, как какой-то заказной суд в Москве или в бывших диктатурах. Пиарный интерес в этом всем я вижу в Офисе президента. Кроме того, насколько я знаю, есть заинтересованность в некоторых моих активах в Украине, которые арестовываются тем же Печерским и другими судами по представлению ГБР. Есть заинтересованные лица, желающие убрать мою собственность в Украине, которой я горжусь. Я бы хотел, чтобы и дальше все мои активы и собственность работали на Украину и украинцев.

В 2019 году распустили Верховную Раду и в тот же день, как я зарегистрировался кандидатом в народные депутаты следующего созыва, ГБР возбудило против меня дело. И вот сегодня у нас есть 2023 год, а дело не расследуется. К сожалению, мои непосредственные объяснения не принимаются и не будут, потому что никто не заинтересован в расследовании. Все заинтересованы в пиарных акциях, отчетах и т.д., а на самом деле до суда доводить ее никто не хочет или закрыть. Имеет ли все это политический подтекст? Ну конечно. Безусловно, я критиковал "Слуг Народа" как во время избирательной кампании, так и после. За то, что они поступали неправильно. Мы понимаем, каким образом эта политическая сила избиралась в парламент, получила там 50% голосов. После этого она создала свое законодательное поле, законы, которые были хороши и я их поддерживал, потому что они необходимы для общества и промышленности. Те законы, которые популистские, не нужны стране — их не поддерживал, потому что не понимаю для чего экспериментировать с Украиной. Надо принимать те законы, которые приняты в обществах, которые должны быть для нас образцом – в США, Японии, Австралии. Мы не можем хотеть жить как там, а при этом принимать законы, которых там не существует. Это я и критиковал как прагматический человек. Когда любую политическую силу критикуют, она не всегда толерантно воспринимает эту критику. И мы с вами видим и понимаем, что если политическая сила пришла к власти и набрала столько голосов, а потом ее рейтинг сильно упал (до полномасштабного вторжения), то она делала что-то не так – вместо популистских законов должна внедрять такие, чтобы люди жили хорошо, с перспективой на себя и честно.

Я критиковал и буду критиковать любую политическую силу, если она будет делать что-нибудь плохое для страны. Я горжусь тем, что у я украинец и другого паспорта у меня нет. Я хочу, чтобы у нас были законы как в США и Европе, чтобы люди жили свободно, демократически и богато.

Я жду этого заседания. После этого, в зависимости от решения, в соответствии с законодательством будет обжалование – от моей защиты или от другой стороны. Я вижу, что решение будет принято, по сути, в течение нескольких месяцев и в соответствии с этим я, как законопослушный человек, буду выполнять решение суда. Я считаю, что судебная система в таких цивилизованных странах демократична и у меня нет никакой причины не выполнять решения суда. Безусловно, то, что принимает Печерский суд в Киеве и другие суды, на которые влияет Офис президента, нельзя выполнять. И это подтвердил Европейский суд по правам человека. Когда я посмотрел статистику за 2021 год, то увидел, что подач в Европейский суд больше всего из Украины. Суд сам говорит, что украинская судебная система неправомерна во многих случаях. 192 дела рассмотрел суд в 2021 году и признал, что это системная проблема украинского правосудия.

Что касается дальнейшего развития этого дела, я все же надеюсь, что ГБР и Генпрокуратура все же выслушают меня и будут соблюдать закон. Дело нужно закрыть и признать, что они вели себя неправильно по отношению ко мне.

Тем не менее, если прокуратура считает, что у них есть дело и они будут доводить его до конца, то вопросов нет – давайте как можно скорее отдайте его в суд, пройдем первую инстанцию, вторую и дойдем до Верховного суда, где, я надеюсь, правосудие все же есть", - подытожил бизнесмен.