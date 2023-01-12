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Известны три первых соперника Динамо на сборах в Турции
Киевляне отправятся в Турцию 20 января
fcdynamo.com
Игроки киевского "
20 января команда отправится на побережье Средиземного моря для качественной подготовки ко второй части сезона.
В Турции динамовцы сыграют серию контрольных матчей. Стали известны соперники "бело-синих" в январских спаррингах.
- 24 января – "Рапид" (Вена, Австрия)
- 28 января – "Марибор" (Словения)
- 31 января – "Аустрия Лустенау" (Австрия)
Информацию о месте и времени проведения спаррингов клуб даст позднее.
Добавим, что список контрольных матчей, запланированных на февраль, будет опубликован позже.
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