Известны три первых соперника Динамо на сборах в Турции

Игроки киевского " Динамо " уже вышли из отпуска, и уже скоро отправятся на учебно-тренировочный сбор в Турции.

20 января команда отправится на побережье Средиземного моря для качественной подготовки ко второй части сезона.

В Турции динамовцы сыграют серию контрольных матчей. Стали известны соперники "бело-синих" в январских спаррингах.

24 января – "Рапид" (Вена, Австрия)

28 января – "Марибор" (Словения)

31 января – "Аустрия Лустенау" (Австрия)

Информацию о месте и времени проведения спаррингов клуб даст позднее.

Добавим, что список контрольных матчей, запланированных на февраль, будет опубликован позже.