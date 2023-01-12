  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Известны три первых соперника Динамо на сборах в Турции
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известны три первых соперника Динамо на сборах в Турции

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Киевляне отправятся в Турцию 20 января

Известны три первых соперника Динамо на сборах в Турции

fcdynamo.com

Новина українською

Игроки киевского "Динамо" уже вышли из отпуска, и уже скоро отправятся на учебно-тренировочный сбор в Турции.

20 января команда отправится на побережье Средиземного моря для качественной подготовки ко второй части сезона.

В Турции динамовцы сыграют серию контрольных матчей. Стали известны соперники "бело-синих" в январских спаррингах.

  • 24 января – "Рапид" (Вена, Австрия)
  • 28 января – "Марибор" (Словения)
  • 31 января – "Аустрия Лустенау" (Австрия)

Информацию о месте и времени проведения спаррингов клуб даст позднее.

Добавим, что список контрольных матчей, запланированных на февраль, будет опубликован позже.

По теме
yellow-arrow
Бразильский вингер Колоса отправился в аренду в Азербайджан
yellow-arrow
Легионер из Северной Македонии покинул Ворсклу. Он объяснил причины своего решения
yellow-arrow
Шовковский: Готов работать в сборной Украины по совместительству
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде