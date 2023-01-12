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Бразильский вингер Колоса отправился в аренду в Азербайджан
Сменил венгерский Залаэгерсег на азербайджанский Сумгаит
sfc.az
24-летний бразильский хавбек "
Об аренде вингера сроком на полгода договорился "Сумгаит".
Также азербайджанский клуб сообщает, что сделка предусматривает продление контракта игрока.
Напомним, что летом 2021 года Диего Кариока отправился в аренду в венгерский "Залаэгерсег", где, впрочем, ничем особым не отметился - провел в первой части сезона только 5 матчей, в которых не отличался голевыми действиями.
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Источник:ФК Сумгаит
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