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Бразильский вингер Колоса отправился в аренду в Азербайджан

Премьер-лига
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Сменил венгерский Залаэгерсег на азербайджанский Сумгаит

Бразильский вингер Колоса отправился в аренду в Азербайджан

sfc.az

Новина українською

24-летний бразильский хавбек "Колоса" Диего Кариока отправился в аренду в Азербайджан.

Об аренде вингера сроком на полгода договорился "Сумгаит".

Также азербайджанский клуб сообщает, что сделка предусматривает продление контракта игрока.

Напомним, что летом 2021 года Диего Кариока отправился в аренду в венгерский "Залаэгерсег", где, впрочем, ничем особым не отметился - провел в первой части сезона только 5 матчей, в которых не отличался голевыми действиями.

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В статье: Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Сумгаит

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