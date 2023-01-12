Бразильский вингер Колоса отправился в аренду в Азербайджан

24-летний бразильский хавбек " Колоса " Диего Кариока отправился в аренду в Азербайджан.

Об аренде вингера сроком на полгода договорился "Сумгаит".

Также азербайджанский клуб сообщает, что сделка предусматривает продление контракта игрока.

Напомним, что летом 2021 года Диего Кариока отправился в аренду в венгерский "Залаэгерсег", где, впрочем, ничем особым не отметился - провел в первой части сезона только 5 матчей, в которых не отличался голевыми действиями.