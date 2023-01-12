Легионер из Северной Македонии покинул Ворсклу. Он объяснил причины своего решения

Полтавская "Ворскла" на своем официальном сайте объявила об уходе северомакедонского легионера Джоко Зайкова. Футболист прокомментировал свое решение уйти.

"Ключевым решением в продолжении сотрудничества с "Ворсклой" стало желание семьи. Мне очень нравилось в этом коллективе, но сейчас такая ситуация, когда нужно пожать руки. С сегодняшнего дня я не игрок полтавского клуба. Хочу высказать самые искренние слова благодарности в адрес всех, кто помогал мне на протяжении времени, которое я провел в этом замечательном коллективе настоящих профессионалов, я многому научился, и этот опыт заберу с собой.Победил Украину и моей любимой "Ворскле", - подытожил Зайков.

Добавим, что Зайков перешел в "Ворсклу" в начале 2022-го года, после чего отправлялся в аренду. Последние полгода играл в Украине.

Всего за "Ворсклу" он провел шестнадцать матчей, результативными действиями не отличался.