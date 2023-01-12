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Легионер из Северной Македонии покинул Ворсклу. Он объяснил причины своего решения

Премьер-лига
(1 голосов)

Джоко Зайков больше не является игроком полтавской команды

Легионер из Северной Македонии покинул Ворсклу. Он объяснил причины своего решения

Фото: ФК Ворскла

UA-Футбол
Новина українською

Полтавская "Ворскла" на своем официальном сайте объявила об уходе северомакедонского легионера Джоко Зайкова. Футболист прокомментировал свое решение уйти.

"Ключевым решением в продолжении сотрудничества с "Ворсклой" стало желание семьи. Мне очень нравилось в этом коллективе, но сейчас такая ситуация, когда нужно пожать руки. С сегодняшнего дня я не игрок полтавского клуба. Хочу высказать самые искренние слова благодарности в адрес всех, кто помогал мне на протяжении времени, которое я провел в этом замечательном коллективе настоящих профессионалов, я многому научился, и этот опыт заберу с собой.Победил Украину и моей любимой "Ворскле", - подытожил Зайков.

Добавим, что Зайков перешел в "Ворсклу" в начале 2022-го года, после чего отправлялся в аренду. Последние полгода играл в Украине.

Всего за "Ворсклу" он провел шестнадцать матчей, результативными действиями не отличался.

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В статье: Ворскла (Полтава) Джоко Зайков
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Источник:
ФК Ворскла

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