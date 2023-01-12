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Легионер из Северной Македонии покинул Ворсклу. Он объяснил причины своего решения
Джоко Зайков больше не является игроком полтавской команды
Фото: ФК Ворскла
Полтавская "Ворскла" на своем официальном сайте объявила об уходе северомакедонского легионера Джоко Зайкова. Футболист прокомментировал свое решение уйти.
"Ключевым решением в продолжении сотрудничества с "Ворсклой" стало желание семьи. Мне очень нравилось в этом коллективе, но сейчас такая ситуация, когда нужно пожать руки. С сегодняшнего дня я не игрок полтавского клуба. Хочу высказать самые искренние слова благодарности в адрес всех, кто помогал мне на протяжении времени, которое я провел в этом замечательном коллективе настоящих профессионалов, я многому научился, и этот опыт заберу с собой.Победил Украину и моей любимой "Ворскле", - подытожил Зайков.
Добавим, что Зайков перешел в "Ворсклу" в начале 2022-го года, после чего отправлялся в аренду. Последние полгода играл в Украине.
Всего за "Ворсклу" он провел шестнадцать матчей, результативными действиями не отличался.
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