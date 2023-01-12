Езерский, Кравченко и другие. Ротань представил свой тренерский штаб в Александрии

Новый главный тренер " Александрии " Руслан Ротань сформировал свой тренерский штаб.

Как сообщает официальный сайт клуба, в него вошли Сергей Кравченко, Владимир Езерский, Владимир Тименко, Владимир Томиленко и Евгений Гресь.

Напомним, что Кравченко только недавно завершил карьеру игрока - первую часть сезона он отыграл за "Черноморец".

Езерский будет совмещать работу в "Александрии" с должностью наставника юношеской сборной Украины.

Также отметим, что сам Ротань также будет совмещать работу в "Александрии" и в молодежной сборной Украины.