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Езерский, Кравченко и другие. Ротань представил свой тренерский штаб в Александрии
Интересный состав подобрался в штабе
fco.com.ua
Новый главный тренер "
Как сообщает официальный сайт клуба, в него вошли Сергей Кравченко, Владимир Езерский, Владимир Тименко, Владимир Томиленко и Евгений Гресь.
Напомним, что Кравченко только недавно завершил карьеру игрока - первую часть сезона он отыграл за "Черноморец".
Езерский будет совмещать работу в "Александрии" с должностью наставника юношеской сборной Украины.
Также отметим, что сам Ротань также будет совмещать работу в "Александрии" и в молодежной сборной Украины.
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