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Езерский, Кравченко и другие. Ротань представил свой тренерский штаб в Александрии

Премьер-лига
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(2 голосов)

Интересный состав подобрался в штабе

Езерский, Кравченко и другие. Ротань представил свой тренерский штаб в Александрии

fco.com.ua

Новина українською

Новый главный тренер "Александрии" Руслан Ротань сформировал свой тренерский штаб.

Как сообщает официальный сайт клуба, в него вошли Сергей Кравченко, Владимир Езерский, Владимир Тименко, Владимир Томиленко и Евгений Гресь.

Напомним, что Кравченко только недавно завершил карьеру игрока - первую часть сезона он отыграл за "Черноморец".

Езерский будет совмещать работу в "Александрии" с должностью наставника юношеской сборной Украины.

Также отметим, что сам Ротань также будет совмещать работу в "Александрии" и в молодежной сборной Украины.

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В статье: Владимир Езерский Руслан Ротань Сергей Кравченко ФК Александрия
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Источник:
ФК Александрия

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
12.01.2023 в 20:02
Ротань ты получил на шару Кравченко с ЧО --теперь отдай или продай Авагимяна -он нужен ЧО это его команда
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