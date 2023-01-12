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Александрия вышла из отпуска. Игроки познакомились с новым тренерским штабом
Сбор у команды запланирован в Турции
fco.com.ua
Сегодня, 12 января, основной состав
Футболистам официально были представлены главный тренер команды Руслан Ротань
Также отмечается, что подготовительный сбор команда проведет в Турции, однако пока что конкретики по датам и условиям этого сбора клуб не дает.
Напомним, что осеннюю часть сезона "Александрия" завершила на 5-м месте в турнирной таблице УПЛ – 24 очка после 13 сыгранных матчей.
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