Александрия вышла из отпуска. Игроки познакомились с новым тренерским штабом

Сегодня, 12 января, основной состав ФК "Александрия" впервые собрался вместе в 2023 году.

Футболистам официально были представлены главный тренер команды Руслан Ротань вместе с тренерским штабом .

Также отмечается, что подготовительный сбор команда проведет в Турции, однако пока что конкретики по датам и условиям этого сбора клуб не дает.

Напомним, что осеннюю часть сезона "Александрия" завершила на 5-м месте в турнирной таблице УПЛ – 24 очка после 13 сыгранных матчей.