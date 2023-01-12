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Александрия вышла из отпуска. Игроки познакомились с новым тренерским штабом

Премьер-лига
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Сбор у команды запланирован в Турции

Александрия вышла из отпуска. Игроки познакомились с новым тренерским штабом

fco.com.ua

Новина українською

Сегодня, 12 января, основной состав ФК "Александрия" впервые собрался вместе в 2023 году.

Футболистам официально были представлены главный тренер команды Руслан Ротань вместе с тренерским штабом.

Также отмечается, что подготовительный сбор команда проведет в Турции, однако пока что конкретики по датам и условиям этого сбора клуб не дает.

Напомним, что осеннюю часть сезона "Александрия" завершила на 5-м месте в турнирной таблице УПЛ – 24 очка после 13 сыгранных матчей.

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Источник:
ФК Александрия

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