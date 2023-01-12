Журналист: Арсенал не готов платить 100 млн евро за Мудрика, а с Шахтером тяжело вести переговоры

Журналист CBS Sports Бен Джейкобс рассказал о том, как продвигаются переговоры по трансферу вингера " Шахтера " Михаила Мудрика в "Арсенал".

Он в своем подкасте рассказал о том, что "Арсенал" не будет платить за игрока 100 млн евро, а с "Шахтером" "тяжело вести переговоры".

Отмечается, что после проведения переговоров между клубами в понедельник и вторник не были достигнуты никакие договоренности, как устно, так и формально, однако все продолжает двигаться в правильном направлении.

Журналист сообщает, что способ ведения переговоров "Шахтером" значительно отличается от стратегии большинства клубов Европы, подчеркивающих абсолютно все, кто вел переговоры с дончанами. Президент "горняков" Ринат Ахметов очень амбициозен, а большую роль играют посредники.

В настоящее время переговоры ведутся относительно структуры соглашения, а не суммы. Второе предложение "Арсенала" было меньше, но близко к 70 миллионам евро. Лондонцы не готовы платить 70 миллионов, но готовы увеличить предложение, если структура сделки будет им подходить.

Джейкобс сообщает, что "Шахтер" уступит в цене, когда получит устроенные бонусы и сумму, которая будет приближена к желаемой.