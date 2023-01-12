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Журналист: Шахтер и Арсенал согласовали трансфер Мудрика за 85-90 млн евро. Вопрос в распределении суммы

Премьер-лига
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Неужели договорятся?

Журналист: Шахтер и Арсенал согласовали трансфер Мудрика за 85-90 млн евро. Вопрос в распределении суммы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Переговоры между "Арсеналом" и "Шахтером" по трансферу вингера "горняков" Михаила Мудрика подходят к завершению, сообщает журналист Рудо Галетти.

Источник сообщает о том, что клубы согласовали общую сумму трансфера в размере ориентировочных 85-90 млн евро.

Сейчас обсуждается, какая часть этих денег будет в виде фиксированной цены, а какая в виде бонусов.

Галетти пишет о том, что следующие несколько дней станут решающими в этом переходе.

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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