Журналист: Шахтер и Арсенал согласовали трансфер Мудрика за 85-90 млн евро. Вопрос в распределении суммы

Переговоры между "Арсеналом" и " Шахтером " по трансферу вингера "горняков" Михаила Мудрика подходят к завершению, сообщает журналист Рудо Галетти.

Источник сообщает о том, что клубы согласовали общую сумму трансфера в размере ориентировочных 85-90 млн евро.

Сейчас обсуждается, какая часть этих денег будет в виде фиксированной цены, а какая в виде бонусов.

Галетти пишет о том, что следующие несколько дней станут решающими в этом переходе.