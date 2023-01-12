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Журналист: Шахтер и Арсенал согласовали трансфер Мудрика за 85-90 млн евро. Вопрос в распределении суммы
Неужели договорятся?
Getty Images/Global Images Ukraine
Переговоры между "Арсеналом" и "
Источник сообщает о том, что клубы согласовали общую сумму трансфера в размере ориентировочных 85-90 млн евро.
Сейчас обсуждается, какая часть этих денег будет в виде фиксированной цены, а какая в виде бонусов.
Галетти пишет о том, что следующие несколько дней станут решающими в этом переходе.
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Источник:Twitter
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