Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пятов: Верю в наших молодых игроков. Это уже другой Шахтер
Горняки вернулись к работе после отпуска
shakhtar.com
Голкипер "
– Соскучились друг за другом после такой длительной паузы. Уже готовы работать по полной. Понемногу втягиваемся. Было немного беговой работы, вратари работали с тренером вратарей. У нас тоже была очень хорошая работа. У каждого тренера свой подход. Я уже 20 лет в футболе, и мне интересно с каждым тренером работать.
Мы все – профессионалы. У нас был план. Мы немного отдохнули, 2-3 недели, а затем начали выполнять задания тренеров. Тренерский штаб объявил нам план на это собрание. На теоретическом занятии был представлен первый сбор, представили соперников. Мы уже пол года работаем с Мистером – нет никаких проблем. Я верю в наших молодых игроков. Это уже другой "Шахтер". Никто не ожидал от нас такой игры. Но я знаю амбиции клуба.
– Как встретили новичка команды?
– Взяли Георгия Гочолейшвили под свое крыло. С удовольствием поможем ему, если возникнут какие-то вопросы. Пожелали ему всего лучшего, пусть доказывает на поле, что он может играть за "Шахтер".
Популярное сейчас
- Журналист: Шахтер и Арсенал согласовали трансфер Мудрика за 85-90 млн евро. Вопрос в распределении суммы
- Известный украинский биатлонист Дериземля отказался от брони и пошел служить в ВСУ
- Сделка закрыта. Арсенал и Шахтер согласовали сумму трансфера Мудрика - СМИ
- Источник: Шахтер и Арсенал обсуждают соотношение гарантированной выплаты и бонусов за трансфер Мудрика
- Роскошная подруга-модель Жоау Фелиша уже прибыла в Лондон. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена 65-миллионного испанского защитника Челси. ФОТО