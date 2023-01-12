Пятов: Верю в наших молодых игроков. Это уже другой Шахтер

Голкипер " Шахтера " Андрей Пятов прокомментировал возвращение к работе после отпуска.

– Соскучились друг за другом после такой длительной паузы. Уже готовы работать по полной. Понемногу втягиваемся. Было немного беговой работы, вратари работали с тренером вратарей. У нас тоже была очень хорошая работа. У каждого тренера свой подход. Я уже 20 лет в футболе, и мне интересно с каждым тренером работать.

Мы все – профессионалы. У нас был план. Мы немного отдохнули, 2-3 недели, а затем начали выполнять задания тренеров. Тренерский штаб объявил нам план на это собрание. На теоретическом занятии был представлен первый сбор, представили соперников. Мы уже пол года работаем с Мистером – нет никаких проблем. Я верю в наших молодых игроков. Это уже другой "Шахтер". Никто не ожидал от нас такой игры. Но я знаю амбиции клуба.

– Как встретили новичка команды?

– Взяли Георгия Гочолейшвили под свое крыло. С удовольствием поможем ему, если возникнут какие-то вопросы. Пожелали ему всего лучшего, пусть доказывает на поле, что он может играть за "Шахтер".