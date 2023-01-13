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Кривбасс месяц будет готовится в Турции
Команда проведет в Турции с 20 января по 20 февраля
fckryvbas.com
Криворожский "
Команда будет готовиться за границей с 20 января по 20 февраля.
Первый турецкий сбор "красно-белые" проведут в уже знакомом городке Белек, второй – в Ларе.
Планируется сыграть девять контрольных матчей против европейских команд, представителей высших дивизионов своих стран.
Первый спарринг состоится уже 24 января.
Имена соперников "Кривбасса" на турецких сборах клуб обещает опубликовать в ближайшее время.
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