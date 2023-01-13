Кривбасс месяц будет готовится в Турции

Криворожский " Кривбасс " объявил, что второй и третий учебно-тренировочные зимние сборы команда проведет в Турции.

Команда будет готовиться за границей с 20 января по 20 февраля.

Первый турецкий сбор "красно-белые" проведут в уже знакомом городке Белек, второй – в Ларе.

Планируется сыграть девять контрольных матчей против европейских команд, представителей высших дивизионов своих стран.

Первый спарринг состоится уже 24 января.

Имена соперников "Кривбасса" на турецких сборах клуб обещает опубликовать в ближайшее время.