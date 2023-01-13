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Кривбасс месяц будет готовится в Турции

Премьер-лига
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Команда проведет в Турции с 20 января по 20 февраля

Кривбасс месяц будет готовится в Турции

fckryvbas.com

Новина українською

Криворожский "Кривбасс" объявил, что второй и третий учебно-тренировочные зимние сборы команда проведет в Турции.

Команда будет готовиться за границей с 20 января по 20 февраля.

Первый турецкий сбор "красно-белые" проведут в уже знакомом городке Белек, второй – в Ларе.

Планируется сыграть девять контрольных матчей против европейских команд, представителей высших дивизионов своих стран.

Первый спарринг состоится уже 24 января.

Имена соперников "Кривбасса" на турецких сборах клуб обещает опубликовать в ближайшее время.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Кривбас

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