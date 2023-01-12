Романо: Арсенал сделал относительно Мудрика новое предложение. Переговоры с Шахтером продолжаются

Итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил новые подробности о возможном трансфере украинца Михаила Мудрика в "Арсенал". Как отмечает источник, "канониры" сделали "горнякам" новое предложение, между клубами продолжаются переговоры.

"Новое официальное предложение "Арсенала" относительно Михаила Мудрика составляет около 70 миллионов евро плюс бонусы. Предложение было сделано сегодня (12-го января, - примечание) вечером. Продолжаются переговоры с донецким "Шахтером" по пакету бонусов. Личных вопросов нет, Мудрик хочет перехода", - пишет источник

???? EXCL: Arsenal new official proposal for Mykhaylo Mudryk is close to €70m fee plus add-ons, submitted tonight as revealed earlier. ⚪️???????????? #AFC



Negotiations ongoing with Shakhtar Donetsk to discuss on the add-ons package.



No issues on personal terms, Mudryk wants the move. pic.twitter.com/AOaMEnV4Ub — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 12, 2023

Напомним, что ранее другие инсайдеры писали о том, что клубы договорились между собой и просто согласовывают незначительные детали. Также напомним, что личный контракт с Мудриком "Арсенал" уже согласовал.