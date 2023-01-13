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Источник: Турецкий гранд контактирует с агентами Довбика
Стамбульцы оценивают возможность подписания украинца
Фото: СК Дніпро-1
Форвард "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик попал в сферу интересов стамбульского "Галатасарая", сообщает Fotospor.
Турецкий гранд после провала в переговорах по 24-летнему нападающему "Антальяспора" Хаджи Райту, за которого его нынешний клуб запросил 10 миллионов евро, переключил фокус внимания на других кандидатов.
По информации источника, стамбульцы контактируют с агентами украинца, чтобы понять, насколько реален трансфер футболиста в январе 2023 года. Известно, что "Галатасарай" уже был проинформирован, что приобрести Довбика можно за 3-4 миллиона евро. Ранее сообщалось, что форвардом интересовались "Трабзонспор" и "Фенербахче".
Артем не планирует продлевать контракт с "Днепром-1", рассчитанный до 30 июня. При этом, он хотел бы, чтобы днепровский клуб заработал на его уходе, а потому рассчитывает именно на январский трансфер.
В текущем сезоне Довбик провел 28 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал пять ассистов.
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