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Источник: Турецкий гранд контактирует с агентами Довбика

Премьер-лига
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Стамбульцы оценивают возможность подписания украинца

Источник: Турецкий гранд контактирует с агентами Довбика

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Форвард "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик попал в сферу интересов стамбульского "Галатасарая", сообщает Fotospor.

Турецкий гранд после провала в переговорах по 24-летнему нападающему "Антальяспора" Хаджи Райту, за которого его нынешний клуб запросил 10 миллионов евро, переключил фокус внимания на других кандидатов.

По информации источника, стамбульцы контактируют с агентами украинца, чтобы понять, насколько реален трансфер футболиста в январе 2023 года. Известно, что "Галатасарай" уже был проинформирован, что приобрести Довбика можно за 3-4 миллиона евро. Ранее сообщалось, что форвардом интересовались "Трабзонспор" и "Фенербахче".

Читайте такжеСМИ: Брюгге приготовил для Днепра-1 6,5 млн. евро за Артема Довбика

Артем не планирует продлевать контракт с "Днепром-1", рассчитанный до 30 июня. При этом, он хотел бы, чтобы днепровский клуб заработал на его уходе, а потому рассчитывает именно на январский трансфер.

В текущем сезоне Довбик провел 28 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал пять ассистов.

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В статье: Галатасарай (Стамбул) Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
Fotospor

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Комментарии (2)
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MaximSK (Киев)
13.01.2023 в 09:35
К Довбику как и к Цыганкову нет особого интереса с Топ-чемпионатов, поэтому им стоит рассмотреть предложения с других более слабых чемпионатов, если там себя проявит, можно перейти в более сильный чемпионат.
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can (Торонто, Львов)
13.01.2023 в 09:11
3...4 ляма, смешно. Днепр-1, что за цена на сегодня за результативного игрока СБУ. Хотя заканчивающийся контракт - тоже проблема. Не думаю, что Довбик мечтает играть в ЧТ. Может отказаться, если это возможно, конечно.
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