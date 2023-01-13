Шаран: Минай покинул только Хахлев, на сборах будем смотреть игроков

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран поделился планами на зимние сборы. Закарпатский клуб сыграет семь контрольных матчей в рамках подготовки к весенней части УПЛ.

– 14 января собираемся в Ужгороде, 25-го вылетаем в Турцию. И там находимся до 18 февраля. Запланировано 7 контрольных поединков.

– Кто ушел из команды и, возможно, уже известно, кто пришел?

– Ушел только один Хахлев. Все остаются. Пока никто не пришел, но на просмотре будут игроки.

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– Говорят, что весной в каком-то виде будет разыгран Кубок Украины. Видели ли вы формат соревнования и что думаете о нем?

– Честно говоря, вообще ничего не знаю об этом.

Напомним, что "Минай" ушел на зимнюю паузу на 13-м месте в турнирной таблице УПЛ. Ужгородский коллектив имеет в активе 14 очков.