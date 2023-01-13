Забарный: В чемпионате мы ориентируемся только на первое место

Защитник "Динамо" Илья Забарный рассказал о старте подготовки ко второй части сезона, первом дне работы и своем отпуске.

– Отпуск провел в Украине, успел отдохнуть, восстановиться – все хорошо. Ездил в горы, а также самостоятельно работал, чтобы, как следует, подготовиться к тренировочным сборам. Думаю, набрал оптимальную форму как для этого периода.

– А как провели новогодние праздники?

– Спокойно, в кругу семьи, было важно провести время вместе. Что касается подарков, получил то, что хотел, ничего особенного рассказать не могу.

– Ваша самостоятельная работа включала выполнение индивидуальной программы, которую вам обычно дают тренеры перед началом отпуска?

– Да, конечно. А кроме этого, я еще приезжал на базу, чтобы поработать с мячом. Словом, все традиционно – такая работа нужна, чтобы подготовить себя к большим нагрузкам, которые будут на сборах. Благодаря этому должно быть легче в Турции.

– Как ведете себя во время воздушных тревог?

– Ходим в укрытие, поскольку нужно заботится о своей безопасности, да и вообще, так спокойнее. У нас в доме есть подземный паркинг, поэтому воздушную тревогу пережидаем там.

– Как проходят первые дни работы после выхода из отпуска?

– У нас двухразовые тренировки. До отъезда в Турцию будет много беговой работы, чтобы набрать нужную физическую форму и кондиции, а с мячом на первом этапе подготовки, наверное, будем встречаться меньше.

– Какие ваши ожидания от сбора? На ваш взгляд, он пройдет, как обычно, или будет чем-то отличаться?

– Ожидаю, что он будет тяжелым. Хочется как можно в более хорошем состоянии подойти ко второй части чемпионата Украины, поэтому к работе нужно отнестись очень ответственно и с большим желанием, чтобы, когда возобновится сезон, добиваться максимального результата на поле.

– Вы сможете сосредоточиться только на чемпионате, насколько сложной, на ваш взгляд, окажется его вторая часть?

– Естественно, мы ориентируемся только на первое место, и будем бороться за него. Думаю, ни у кого нет сомнений в том, что чемпионат будет очень интересный, надеюсь, мы его выиграем, - рассказал Забарный в интервью для клубного сайта.