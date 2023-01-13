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Забарный: В чемпионате мы ориентируемся только на первое место

Премьер-лига
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Защитник "Динамо" - о старте подготовки ко второй части сезона

Забарный: В чемпионате мы ориентируемся только на первое место

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Защитник "Динамо" Илья Забарный рассказал о старте подготовки ко второй части сезона, первом дне работы и своем отпуске.

– Отпуск провел в Украине, успел отдохнуть, восстановиться – все хорошо. Ездил в горы, а также самостоятельно работал, чтобы, как следует, подготовиться к тренировочным сборам. Думаю, набрал оптимальную форму как для этого периода.

А как провели новогодние праздники?

– Спокойно, в кругу семьи, было важно провести время вместе. Что касается подарков, получил то, что хотел, ничего особенного рассказать не могу.

Ваша самостоятельная работа включала выполнение индивидуальной программы, которую вам обычно дают тренеры перед началом отпуска?

– Да, конечно. А кроме этого, я еще приезжал на базу, чтобы поработать с мячом. Словом, все традиционно – такая работа нужна, чтобы подготовить себя к большим нагрузкам, которые будут на сборах. Благодаря этому должно быть легче в Турции.

Как ведете себя во время воздушных тревог?

– Ходим в укрытие, поскольку нужно заботится о своей безопасности, да и вообще, так спокойнее. У нас в доме есть подземный паркинг, поэтому воздушную тревогу пережидаем там.

Как проходят первые дни работы после выхода из отпуска?

– У нас двухразовые тренировки. До отъезда в Турцию будет много беговой работы, чтобы набрать нужную физическую форму и кондиции, а с мячом на первом этапе подготовки, наверное, будем встречаться меньше.

Какие ваши ожидания от сбора? На ваш взгляд, он пройдет, как обычно, или будет чем-то отличаться?

– Ожидаю, что он будет тяжелым. Хочется как можно в более хорошем состоянии подойти ко второй части чемпионата Украины, поэтому к работе нужно отнестись очень ответственно и с большим желанием, чтобы, когда возобновится сезон, добиваться максимального результата на поле.

Вы сможете сосредоточиться только на чемпионате, насколько сложной, на ваш взгляд, окажется его вторая часть?

– Естественно, мы ориентируемся только на первое место, и будем бороться за него. Думаю, ни у кого нет сомнений в том, что чемпионат будет очень интересный, надеюсь, мы его выиграем, - рассказал Забарный в интервью для клубного сайта.

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В статье: Динамо (Киев) Илья Забарный
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Источник:
fcdynamo.com

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