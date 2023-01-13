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Вторая часть футболистов Динамо прошла медобследование
Вечером команда проведет тренировку в полном составе
Фото: fcdynamo.com
В четверг, 12 января у игроков первой команды "Динамо" официально завершился отпуск, и команда собралась вместе, хотя футболисты уже готовились к возобновлению сезона в индивидуальном порядке.
Традиционно в первые несколько рабочих дней динамовцы проходят комплексное плановое медобследование. Футболисты были поделены на две группы. В четверг утром, пока первая проходила медосмотр, вторая собралась на тренировочной базе. Вечером обе группы тренировались вместе.
В пятницу традиционный медосмотр, который футболисты проходят дважды в год, предстоял и второй группе киевских динамовцев, среди которых были как украинцы, так и легионеры.
Тем временем те игроки, которые прошли медобследование накануне, собрались на утреннюю тренировку на клубной базе. Вечером команда будет тренироваться снова в полном составе. Впереди неделя тренировок на клубной базе в Вите-Литовской, после чего 20 января "бело-синие" отправятся на учебно-тренировочный сбор в Турцию.
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