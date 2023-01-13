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Стало известно, сколько Арсенал готов заплатить за Мудрика бонусами

Премьер-лига
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Стало известно, сколько Арсенал готов заплатить за Мудрика бонусами

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Трансфер вингера "Шахтера" Михаила Мудрика в "Арсенал" может быть закрыт в ближайшее время. Накануне сообщалось, что лондонский клуб сделал дончанам новое предложение по поводу перехода украинца. Известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо раскрыл детали.

Согласно его информации, "канониры" предложили за Мудрика 70 миллионов евро фиксированной ценой и 20-25 миллионов евро в виде бонусов. Предложение лежит на столе у "Шахтера".

Стороны обсуждают условия, при которых активируются бонусы. Это могут быть как сложные условия (выигрыш "Золотого мяча", победа в Лиге чемпионов или завоевание трофеев"), так и более простые (определенное количество голов или сыгранных матчей).

Таким образом, "Шахтер" может получить за своего футболиста почти 100 миллионов евро, на которых настаивал. Сам Михаил стремится перебраться в Лондон и ждет завершения трансфера.

Ранее "горняки" отклонили предложения "Арсенала" по Мудрику в размере 40 миллионов евро+бонусы и 50 миллионов евро+бонусы.

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
Tribuna.com

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Комментарии (7)
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magnum power (БОМЖ)
13.01.2023 в 16:45
чомусь завжди, коли бачу оплату бонусами, читаю оплату бутсами. незрозуміла така величина.
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С.Карпович. (Ланівці)
13.01.2023 в 14:58
Якщо він там за такі бабки не заграє,його четвертують.
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Olegyurchak (Хмельницький )
13.01.2023 в 14:47
Йшли роки, Мудрик все дорожчав й дорожчав...
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nadobi (Полтава)
13.01.2023 в 16:36
Завидуй молча
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MaximSK (Киев)
13.01.2023 в 14:29
Бонус только при получении им Золотого мяча это исключено (невыполнимое условие), думаю нужно поставить условие на количество матчей и голов.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
13.01.2023 в 15:02
он не нап, поэтому гол+пас будет логичнее
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MaximSK (Киев)
13.01.2023 в 15:08
Согласен, и времени мало осталось до конца сезона, он может не успеть выполнить это условие пока адаптируется к Арсеналу.
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