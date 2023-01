Стало известно, сколько Арсенал готов заплатить за Мудрика бонусами

Трансфер вингера "Шахтера" Михаила Мудрика в "Арсенал" может быть закрыт в ближайшее время. Накануне сообщалось, что лондонский клуб сделал дончанам новое предложение по поводу перехода украинца. Известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо раскрыл детали.

Согласно его информации, "канониры" предложили за Мудрика 70 миллионов евро фиксированной ценой и 20-25 миллионов евро в виде бонусов. Предложение лежит на столе у "Шахтера".

Стороны обсуждают условия, при которых активируются бонусы. Это могут быть как сложные условия (выигрыш "Золотого мяча", победа в Лиге чемпионов или завоевание трофеев"), так и более простые (определенное количество голов или сыгранных матчей).

Таким образом, "Шахтер" может получить за своего футболиста почти 100 миллионов евро, на которых настаивал. Сам Михаил стремится перебраться в Лондон и ждет завершения трансфера.

Ранее "горняки" отклонили предложения "Арсенала" по Мудрику в размере 40 миллионов евро+бонусы и 50 миллионов евро+бонусы.

Arsenal new bid for Mykhaylo Mudryk has €70m guaranteed fee, as revealed yesterday — understand bonuses are close to €20/25m. ????⚪️???????????? #AFC



Waiting for Shakthar, Arsenal are now discussing on add-ons structure and how/when to activate them.



