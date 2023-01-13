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Шевчук назначен вице-президентом Вереса - источник

Премьер-лига
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Пошел на повышение

Шевчук назначен вице-президентом Вереса - источник

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс-игрок "Шахтера" Вячеслав Шевчук стал вице-президентом "Вереса", сообщает журналист Игорь Бурбас.

"Вячеслав Шевчук в "Вересе" повысился до должности вице-президента. Ранее легендарный футболист в клубе занимал должность спортивного директора. Хотя его функционал был гораздо шире.

В частности, привлечением титульного спонсора и заключением с ним выгодного контракта обычно занимаются коммерческие директора. Но никак не спортивные. Это одиночный пример. Можно еще привести их немало, когда Шевчук исполнял роль если не гендиректора, то точно советника президента", – говорится в источнике.

Официальное представление Шевчука в качестве вице-президента ровенского клуба будет в ближайшее время.

Напомним", "Верес" занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Вячеслав Шевчук Верес (Ровно)
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