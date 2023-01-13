Шевчук назначен вице-президентом Вереса - источник

Экс-игрок "Шахтера" Вячеслав Шевчук стал вице-президентом "Вереса", сообщает журналист Игорь Бурбас.

"Вячеслав Шевчук в "Вересе" повысился до должности вице-президента. Ранее легендарный футболист в клубе занимал должность спортивного директора. Хотя его функционал был гораздо шире.

В частности, привлечением титульного спонсора и заключением с ним выгодного контракта обычно занимаются коммерческие директора. Но никак не спортивные. Это одиночный пример. Можно еще привести их немало, когда Шевчук исполнял роль если не гендиректора, то точно советника президента", – говорится в источнике.