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"Мы понимаем, где должны находиться". Попов - об ожиданиях от второй части сезона
Защитник "Динамо" дал комментарий клубной пресс-службе
Фото: fcdynamo.com
Защитник "Динамо" Денис Попов поделился своими ожиданиями от подготовительного периода и второй части сезона.
– В принципе, медосмотр много времени не занял. Все это привычно для нас, традиционно дважды в год проходим, поэтому все знакомо. Опасений особых никаких нет – уверенно захожу к любому врачу (улыбается).
– В отпуске выполнял индивидуальную работу?
– Конечно. Если не выполнять, то первые дни и недели после отпуска давались бы очень и очень тяжело.
– Первую неделю команда будет тренироваться в Киеве…
– Да, думаю, будем акцент делать на беговой работе, немного заниматься с мячом. Основная же работа и спарринги будут уже в Турции.
– Вчера были две втягивающие тренировки. Как они прошли, как самочувствие?
– В принципе, все хорошо. Получили определенную нагрузку, но для начала тренировочных сборов это привычная вещь. Также выполнили беговую работу, которая необходима для того, чтобы к началу сезона набрать форму.
– В тренерском штабе пополнение – в "Динамо" вернулся Александр Шовковский. Как восприняли эту новость в команде?
– Рады, конечно. Думаю, это добавит нам энтузиазма, все будут прислушиваться к его авторитетному мнению, как легенды клуба. Его приход – это только плюс для нас.
– Какие ожидания от второй части сезона?
– Не буду разбрасываться какими-то громкими заявлениями. Но мы все понимаем, где мы находимся сейчас, и где мы должны находиться. Поэтому будем прилагать все усилия и работать ради достижения своей цели, а после завершения сезона посмотрим, насколько нам это удалось, - сказал Попов.
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