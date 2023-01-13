  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Мы понимаем, где должны находиться". Попов - об ожиданиях от второй части сезона
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Мы понимаем, где должны находиться". Попов - об ожиданиях от второй части сезона

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник "Динамо" дал комментарий клубной пресс-службе

"Мы понимаем, где должны находиться". Попов - об ожиданиях от второй части сезона

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Защитник "Динамо" Денис Попов поделился своими ожиданиями от подготовительного периода и второй части сезона.

– В принципе, медосмотр много времени не занял. Все это привычно для нас, традиционно дважды в год проходим, поэтому все знакомо. Опасений особых никаких нет – уверенно захожу к любому врачу (улыбается).

– В отпуске выполнял индивидуальную работу?

– Конечно. Если не выполнять, то первые дни и недели после отпуска давались бы очень и очень тяжело.

Первую неделю команда будет тренироваться в Киеве…

– Да, думаю, будем акцент делать на беговой работе, немного заниматься с мячом. Основная же работа и спарринги будут уже в Турции.

Вчера были две втягивающие тренировки. Как они прошли, как самочувствие?

– В принципе, все хорошо. Получили определенную нагрузку, но для начала тренировочных сборов это привычная вещь. Также выполнили беговую работу, которая необходима для того, чтобы к началу сезона набрать форму.

В тренерском штабе пополнение – в "Динамо" вернулся Александр Шовковский. Как восприняли эту новость в команде?

– Рады, конечно. Думаю, это добавит нам энтузиазма, все будут прислушиваться к его авторитетному мнению, как легенды клуба. Его приход – это только плюс для нас.

Читайте такжеГолкипер Динамо: Огромный опыт Шовковского нам очень поможет

– Какие ожидания от второй части сезона?

– Не буду разбрасываться какими-то громкими заявлениями. Но мы все понимаем, где мы находимся сейчас, и где мы должны находиться. Поэтому будем прилагать все усилия и работать ради достижения своей цели, а после завершения сезона посмотрим, насколько нам это удалось, - сказал Попов.

По теме
yellow-arrow
СМИ: Цыганковым интересуются представители АПЛ
yellow-arrow
Черноморец подписал нападающего Зари
yellow-arrow
Колос отпустил двух легионеров, Заря подписала двух чемпионов мира U20. Все зимние трансферы УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Денис Попов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcdynamo.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде