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Фонд гарантирования вкладов подал иск против основателя Черноморца

Премьер-лига
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На более чем 8 млрд гривен

Фонд гарантирования вкладов подал иск против основателя Черноморца

UA-Футбол
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Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщил, что подал иск в Хозяйственный суд Киева о возмещении убытков АО "Имэксбанк" против владельца банка и учредителя одесского "Черноморца" Леонида Климова.

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Официальный сайт ФГВФЛ сообщает, что речь идет о сумме около 8,4 млрд грн.

"Фонд собрал достаточно доказательств о выводе менеджментом средств из Банка в пользу его собственника через схемное кредитование 36 заемщиков (41 кредитное соглашение, или почти 56% балансового кредитного портфеля). Заемщики были связаны с Климовым и имели неудовлетворительное финансовое состояние, учитывая требования действующего законодательства к управлению кредитным риском, такие заемщики вообще не должны получать кредиты в Банке.

С 2013 года Банк неоднократно предоставлял упомянутым заемщикам отсрочку уплаты долга и вывел из-под залога высоколиквидное обеспечение. В списке утраченных залогов: имущественные права на объекты незавершенного строительства, элитные дачные коттеджи в Одесской области, коммерческая недвижимость, депозитные средства. Документально подтвержден вывод обеспечения стоимостью более 7,1 млрд грн. Все это – схема во избежание взыскания средств за счет залогов.

Из-за действий менеджмента единственным обеспечением по указанным кредитным соглашениям остался стадион "Черноморец", со стоимостью значительно ниже задолженности по кредитам. При этом оценка объекта несколько раз была безосновательно увеличена привлеченным Банком оценщиком: от 2,1 млрд грн в декабре 2011 года до 7,8 млрд грн в декабре 2014. Это превышает стоимость вдвое большего НСК "Олимпийский", приведенную в открытых источниках . В результате задолженность по кредитам на 13,4 млрд грн осталась непогашенной.

Еще одна мошенническая схема с обеспечением: замена недвижимости и имущественных прав на объекты незавершенного строительства по 13 кредитным соглашениям на фиктивный залог. В результате этой сделки вместо твердого залога в обеспечение по кредитам были оформлены имущественные права по предварительным соглашениям по купле-продаже земельных участков в Одесской области, предназначенных для сельскохозяйственного производства. Такие соглашения в то время вообще не могли быть заключены из-за установленного Земельным кодексом Украины моратория. Из-за этой схемы Банк потерял залог более чем на 2 млрд грн.

Указанные действия послужили причиной неплатежеспособности Банка и нехватки средств для полного расчета с его кредиторами во время процедуры ликвидации", - говорится в заявлении Фонда.

Напомним, в 2014 году Леонид Климов заключил с Нацбанком договоры поручительства и ипотеки. В 2016 году Нацбанк обратился в суд в связи с тем, что бизнесмен не выполнял взятые на себя обязательства. В 2015 -м Национальный банк Украины принял решение об отнесении "Имэксбанка" к категории неплатежеспособных, и с мая того же года осуществляется процедуру ликвидации учреждения. В 2021 году суд удовлетворил иск Нацбанка к Леониду Климову о взыскании нынешней базы одесского "Черноморца" в Совиньоне за счет погашения 309 млн грн задолженности "Имэксбанка" по предоставленному ранее стабилизационному кредиту.

Леонид Климов с 2010 по 2014 годы был внештатным советником Януковича, голосовал за Харьковские соглашения и диктаторские законы 16 января.

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В статье: Черноморец (Одесса) Леонид Климов война с россией
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