  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Срна: Шахтер – специфическая команда со специфическим футболом. Но Гочолейшвили подходит под нашу систему
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Срна: Шахтер – специфическая команда со специфическим футболом. Но Гочолейшвили подходит под нашу систему

Премьер-лига
(1 голосов)

Комментарий директора по футболу о первом зимнем новичке

Срна: Шахтер – специфическая команда со специфическим футболом. Но Гочолейшвили подходит под нашу систему

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Выйдя из отпуска, "Шахтер" представил своего первого зимнего новичка – 21-летнего правого защитника Георгия Гочолейшвили.

О новобранце "Шахтера" рассказал директор по футболу Дарио Срна:

– Мы искали последние полгода, когда потеряли Додо и Винисиуса Тобиаса, футболиста на позицию правого защитника. Наконец нашли игрока с очень большим талантом, выступавшим в Грузии. Он хорошо подходит под наш футбол, под нашу систему игры, любит атаковать – это то, что нам нужно. Понравилось, как Георгий проявил себя на этих первых тренировках, и мы ожидаем, что он будет расти каждый день, что принесет пользу "Шахтеру".

Что касается его качеств, то мы сразу увидели быстроту, выносливость и хороший последний пас. Очень трудно сегодня найти таких футболистов, которые подходят "Шахтеру", ведь мы специфическая команда со специфическим футболом. Выбор пал на Гочолейшвили, и я думаю, мы не ошиблись. Он будет работать, будет прилагать усилия и свой шанс получит. У нас коллектив отличный, потому ни одному молодому футболисту не трудно адаптироваться в "Шахтере". У нас нормальные ребята, наше сердце всегда открытое, поэтому он быстро привыкнет и будет полезен клубу, – сказал хорват.

Добавим, что контракт с Гочолейшвили заключен на пять лет.

По теме
yellow-arrow
Йожеф Сабо о трансфере Мудрика: Сейчас, когда идет война, не очень красиво выглядит, что Шахтер торгуется
yellow-arrow
Гочолайшвили: Когда услышал, что Шахтер интересуется мной, даже не задумывался и сразу дал согласие на трансфер
yellow-arrow
Ворскла подтвердила участие в BGV Winter Cup 2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Георгий Гочолейшвили
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтар

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде