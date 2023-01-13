Срна: Шахтер – специфическая команда со специфическим футболом. Но Гочолейшвили подходит под нашу систему

Выйдя из отпуска, "Шахтер" представил своего первого зимнего новичка – 21-летнего правого защитника Георгия Гочолейшвили.

О новобранце "Шахтера" рассказал директор по футболу Дарио Срна:

– Мы искали последние полгода, когда потеряли Додо и Винисиуса Тобиаса, футболиста на позицию правого защитника. Наконец нашли игрока с очень большим талантом, выступавшим в Грузии. Он хорошо подходит под наш футбол, под нашу систему игры, любит атаковать – это то, что нам нужно. Понравилось, как Георгий проявил себя на этих первых тренировках, и мы ожидаем, что он будет расти каждый день, что принесет пользу "Шахтеру".

Что касается его качеств, то мы сразу увидели быстроту, выносливость и хороший последний пас. Очень трудно сегодня найти таких футболистов, которые подходят "Шахтеру", ведь мы специфическая команда со специфическим футболом. Выбор пал на Гочолейшвили, и я думаю, мы не ошиблись. Он будет работать, будет прилагать усилия и свой шанс получит. У нас коллектив отличный, потому ни одному молодому футболисту не трудно адаптироваться в "Шахтере". У нас нормальные ребята, наше сердце всегда открытое, поэтому он быстро привыкнет и будет полезен клубу, – сказал хорват.