Ворскла подтвердила участие в BGV Winter Cup 2023

Полтавская "Ворскла" на официальном уровне подтвердила свое участие в BGV Winter Cup 2023. Об этом пишет официальный сайт полтавского клуба, ссылаясь на слова спортивного директора Александра Фундерата.

Турнир состоится в Турции с шестого по пятнадцатое февраля. Транслятором матчей выступит канал "Футбол 2.0".

Добавим, что кроме "Ворсклы", участие в Winter Cup 2023 примут "Верес", "Полесье" и "Левадия" (Эстония).