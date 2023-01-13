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Ворскла подтвердила участие в BGV Winter Cup 2023
Турнир состоится в Турции в феврале
Фото: ФК Ворскла
Полтавская "Ворскла" на официальном уровне подтвердила свое участие в BGV Winter Cup 2023. Об этом пишет официальный сайт полтавского клуба, ссылаясь на слова спортивного директора Александра Фундерата.
Турнир состоится в Турции с шестого по пятнадцатое февраля. Транслятором матчей выступит канал "Футбол 2.0".
Добавим, что кроме "Ворсклы", участие в Winter Cup 2023 примут "Верес", "Полесье" и "Левадия" (Эстония).
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Источник:ФК Ворскла
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