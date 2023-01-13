Гочолайшвили: Когда услышал, что Шахтер интересуется мной, даже не задумывался и сразу дал согласие на трансфер

Новичок "Шахтера" грузин Георгий Гочолайшвили сегодня, 13-го января, был представлен клубом на официальном уровне. После презентации защитник дал интервью клубной пресс-службе.

– Георгий, приветствуем в "Шахтере"! Поделись первыми впечатлениями от пребывания в команде.

– Прежде всего хочу поблагодарить клуб за такую возможность и за то, что этот трансфер состоялся. Я очень рад и мотивирован. Первые впечатления – то, что меня встретили очень тепло и с открытой душой. Это приятно, я счастлив!



– Когда и как ты узнал об интересе "Шахтера"? Какие были эмоции в тот момент и с кем первым разделил эту новость?

– Узнал от агента, что мной интересуется "Шахтер", и сразу поделился этой новостью с женой. В тот момент мы оба очень обрадовались. Далее общался по видеосвязи с Дарио Срной и, когда услышал от него, что "Шахтер" действительно проявляет интерес к моему переходу, получил такую мотивацию, что даже не задумывался и сразу дал согласие на трансфер.



– В свое время именно Дарио Срна играл на позиции правого защитника в "Шахтере". Как к этому относишься?

– Конечно, я знаю историю "Шахтера" и Дарио Срны, который является легендой команды. Он отыграл столько времени на таком высоком уровне – это меня вдохновляет. Понимаю, что должен оправдать надежды и соответствовать высокому уровню на этой позиции.



– Какие у тебя цели и амбиции в футболе?

– Знаю, что "Шахтер" – очень амбициозная команда, которая играет в Лиге чемпионов и всегда ставит перед собой самые высокие цели. Хочу стать частью этой команды и достичь с "Шахтером" больших успехов.

Добавим, что контракт с Гочолайшвили заключен на пять лет.