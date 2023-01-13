Йожеф Сабо о трансфере Мудрика: Сейчас, когда идет война, не очень красиво выглядит, что Шахтер торгуется

В эпицентре главных трансферных новостей нескольких последних дней оказались два игрока нашей национальной сборной - Руслан Малиновский и Михаил Мудрик. Оставив итальянскую "Аталанту" после трех лет выступлений в ней, первый из них уже успел дебютировать в новом клубе - французском "Марсейле". А второй, по сообщению британских источников, близок к переходу из "Шахтера" в английский "Арсенал".

Своими мыслями по поводу событий в карьере обоих футболистов с корреспондентом UA-Футбол поделился бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо.

– Переговоры о Мудрике по его трансферной сумме и смежным вопросам шли очень долго, – начинает Йожеф Йожефович. - Накануне я прочитал, что наконец-то была достигнута договоренность о размере компенсации за игрока. Однако, это сегодня. А завтра вполне возможно, что к этой теме подключится другой претендент - "Челси", который готов будет заплатить больше. Знаете, сейчас, когда идет война, не очень красиво выглядит, что "Шахтер" торгуется. Дай Бог, чтобы донецкий клуб все же продал футболиста, а сам Мудрик сумел гармонично влиться в новый коллектив. Ведь условия в английской Премьер-лиге совсем другие, чем у нас. Если он окажется в "Арсенале", то даже не знаю, как в этом клубе себя проявит. Ведь в составе "канониров" играют сборники разных стран – в частности, Бразилии, Аргентины. Михаилу будет очень тяжело. Чтобы не случилось так, как уже бывало с некоторыми нашими ведущими игроками за границей: его купили, а он сидит на скамейке запасных. А когда футболист не играет – это плохо. Взять, скажем, Малиновского. Он нормально играл в "Аталанте", но что-то там не в порядке с главным тренером. Руслан стал не первым футболистом, которые по этой причине вынуждены были уйти из итальянского клуба – их уже трое или четверо. Никто из них не желает работать с Гасперини. Что касается самого Малиновского, то я не знаю, почему он уехал именно во Францию. Впрочем, надеюсь, что и в этой стране наш легионер сможет проявить себя с наилучшей стороны. Малиновский - хороший игрок, и я надеюсь, что в отличие от "Аталанты", в "Марселйе" он не будет сидеть в запасе. Дай Бог, чтобы Руслан и дальше рос в своем мастерстве.

- Осенью, в одном из комментариев для UA-Футбола, вы говорили, что "Шахтеру" было бы хорошо продать Мудрика хотя бы за 25-30 миллионов евро. Если же верить английским источникам, то "Арсенал" готов заплатить за него 60 миллионов фунтов стерлингов, что составляет около 68 миллионов евро.

- Это какое-то безумие! Даже не знаю, как это объяснить: то ли сегодня деньги уже не считают, то ли еще что-то. Появилось столько богачей, миллиардеров, что у них эти деньги куры не клюют! Они за футболиста могут давать сколько угодно! Такие вот времена наступили...

– Как думаете, международный имидж "Шахтера" в эпопее с Мудриком мог сыграть определяющую роль?

– Дело в том, что Михаил – молодой парень, который имеет все необходимые данные для футболиста – и скорость, и умение владеть мячом. Англичане покупают его не просто так – они за ним тщательно следили еще тогда, когда "Шахтер" выступал в Лиге чемпионов. К тому же он молод по возрасту. Вот в "Арсенале" и подумали: нужно платить сейчас, ведь когда через год или два будем Мудрика продавать, то он будет стоить уже 100-150 миллионов евро. Это – бизнес. Люди, работающие в футболе, никогда не покупают игрока просто так – они ездят на матчи с его участием, внимательно наблюдают за его действиями и теми или иными особенностями в игре. Посмотрели один раз, другой, как в домашних матчах, так и на выезде – и только тогда определяются по поводу приобретения. Мудрик – молодец, он хорошо работает как в обороне, так и в атаке, где на оперативном пространстве может легко уйти от опекунов. Даже Валерию Борзову там нечего делать (улыбается)! К тому же Мудрик владеет ударом, да еще и забивной. Так что в лондонский клуб его охотно берут. Знают, что парень перспективен, и будет расти.