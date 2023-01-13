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Техдиректор Арсенала прибыл в Варшаву для финализации трансфера Мудрика
Разногласия все еще есть, и Эду Гаспар намерен их решить
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Технический директор лондонского "Арсенала" Эду Гаспар прибыл в столицу Польши Варшаву, где сейчас базируется руководство донецкого "
Как пишет Tuttomercatoweb, функционер "канониров" приехал в Варшаву для того, чтобы финализировать переход вингера "Шахтера" Михаила Мудрика.
Источник отмечает, что в последнее время достигли существенного прогресса в переговорах с "Шахтером".
Сообщается, что у сторон все еще есть разногласия относительно формата завершения сделки, но в "Арсенале" смотрят на возможность ее осуществления с оптимизмом. Для решения последних проблем Гаспар и прибыл в Варшаву.
Ранее сообщалось, что Мудрик может обойтись "канонирам" в 90-95 миллионов евро, из которых 20-25 миллионов будут прописаны в виде бонусов.
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