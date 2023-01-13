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Вирт: Есть шанс, что вернется футболист, который ранее играл за Верес

Премьер-лига
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Тренер Вереса рассказал о зимних трансферах команды

Вирт: Есть шанс, что вернется футболист, который ранее играл за Верес

Фото: НК Верес

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт поделился планами касательно работы клуба на зимнем трансферном рынке.

"Подписали контракты с тремя новичками. Это Балан, Хондак и Близниченко. Конечно, нужно еще усиление. Хотя бы три-четыре исполнителя. Может, поможет наш "народный отбор". Внимательно просмотрим всех участников. Нам точно нужны защитники, опорники и нападающие.

Это, наверное, самый тяжелый год по трансферной политике. Трудно найти игроков, действительно могут усилить команду. Но мы работаем, пополнение точно будет. Сейчас несколько игроков из-за границы думают о наших предложениях. Поделюсь инсайдом. Есть шанс, что в команду вернется футболист, ранее игравший за "Верес", — сказал Вирт.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес

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