Вернидуб: Нам следует вернуться к границам 1991 года. Ничего больше нам не нужно

Главный тренер " Кривбасса " Юрий Вернидуб рассказал о своей мечте на 2023 год.

"Надеюсь, что в 2023 году мы дождемся нашей победы. Победы страны и ВСУ, делающие все, чтобы загнать россиян к себе. Нам следует вернуться к границам 1991 года. Ничего больше нам не нужно. Дайте нам свое и не мешайте нормально жить. Это самое главное.

Большое спасибо всем ребятам, которые находятся на своих боевых позициях. Они делают все, чтобы я, команда, наши родные, близкие, друзья могли спокойно чувствовать себя в это нелегкое время. Спасибо им. Желаю им здоровья и еще большего вдохновения.

А для клуба "Кривбасс" хочется побед и сделать все, чтобы мы заняли самое высокое место в этом чемпионате", - Вернидуб.