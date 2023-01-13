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Вернидуб: Нам следует вернуться к границам 1991 года. Ничего больше нам не нужно

Премьер-лига
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Коуч Кривбасса рассказал о своих мечтах на 2023 год

Вернидуб: Нам следует вернуться к границам 1991 года. Ничего больше нам не нужно

Фото: Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб рассказал о своей мечте на 2023 год.

"Надеюсь, что в 2023 году мы дождемся нашей победы. Победы страны и ВСУ, делающие все, чтобы загнать россиян к себе. Нам следует вернуться к границам 1991 года. Ничего больше нам не нужно. Дайте нам свое и не мешайте нормально жить. Это самое главное.

Большое спасибо всем ребятам, которые находятся на своих боевых позициях. Они делают все, чтобы я, команда, наши родные, близкие, друзья могли спокойно чувствовать себя в это нелегкое время. Спасибо им. Желаю им здоровья и еще большего вдохновения.

А для клуба "Кривбасс" хочется побед и сделать все, чтобы мы заняли самое высокое место в этом чемпионате", - Вернидуб.

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) война с россией
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Источник:
ТаТоТаке

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