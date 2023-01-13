Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вернидуб: Нам следует вернуться к границам 1991 года. Ничего больше нам не нужно
Коуч Кривбасса рассказал о своих мечтах на 2023 год
Фото: Аліна Єрофеєва
Главный тренер "
"Надеюсь, что в 2023 году мы дождемся нашей победы. Победы страны и ВСУ, делающие все, чтобы загнать россиян к себе. Нам следует вернуться к границам 1991 года. Ничего больше нам не нужно. Дайте нам свое и не мешайте нормально жить. Это самое главное.
Большое спасибо всем ребятам, которые находятся на своих боевых позициях. Они делают все, чтобы я, команда, наши родные, близкие, друзья могли спокойно чувствовать себя в это нелегкое время. Спасибо им. Желаю им здоровья и еще большего вдохновения.
А для клуба "Кривбасс" хочется побед и сделать все, чтобы мы заняли самое высокое место в этом чемпионате", - Вернидуб.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Сексуальная жена одного из лидеров Наполи. ФОТО
- Верховная Рада лишила мандатов Медведчука и еще четырех депутатов
- В Донецкой и Луганской областях россияне одеваются в пиксель ВСУ и спецодежду с логотипами роснефти
- Сделка закрыта. Арсенал и Шахтер согласовали сумму трансфера Мудрика - СМИ
- Красотка дня. Непревзойденная Роксана Малиновская едет покорять Францию. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО