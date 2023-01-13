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Источник Sky Sports: Шахтер не подвинулся с места по цене на Мудрика
Не все так просто
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Журналист британского Sky Sports Дармеш Шет предоставил новую информацию о возможном трансфере вингера "
"Арсенал" готов приблизиться к оценке "Шахтером" Мудрика, но откажется, если соглашение не будет соответствовать их бюджету. "Шахтер" не сдвинулся с места по поводу цены. Продолжаются переговоры о структуре выплат», – написал Шет.
Напомним, ранее стало известно, что новое предложение лондонцев составляет около 70 миллионов евро гарантированных выплат и еще 20-25 миллионов в виде бонусов.
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