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Источник Sky Sports: Шахтер не подвинулся с места по цене на Мудрика

Премьер-лига
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Не все так просто

Источник Sky Sports: Шахтер не подвинулся с места по цене на Мудрика

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Журналист британского Sky Sports Дармеш Шет предоставил новую информацию о возможном трансфере вингера "Шахтера" Михаила Мудрика в "Арсенал"

"Арсенал" готов приблизиться к оценке "Шахтером" Мудрика, но откажется, если соглашение не будет соответствовать их бюджету. "Шахтер" не сдвинулся с места по поводу цены. Продолжаются переговоры о структуре выплат», – написал Шет.

Напомним, ранее стало известно, что новое предложение лондонцев составляет около 70 миллионов евро гарантированных выплат и еще 20-25 миллионов в виде бонусов.

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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