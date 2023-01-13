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Бюджет Вереса на вторую часть сезона составит 55 миллионов гривен

Премьер-лига
(1 голосов)

Дефицит бюджета – примерно 10 миллионов гривен

Бюджет Вереса на вторую часть сезона составит 55 миллионов гривен

nkveres.com

Новина українською

Члены набсовета "Вереса" утвердили проект бюджета клуба на вторую часть сезона 2022/2023.

Планируемый объем расходов - 54,7 миллиона гривен.

Из них почти 43% – это затраты на заработную плату футболистам и тренерам всех команд клуба.

Еще почти 30% от суммы – затраты на экипировку, транспорт, питание, медицину, подготовку полей и организацию домашних матчей.

Почти 17% бюджета – это инвестиции. В том числе для развития тренировочной базы и закупки оборудования.

"Дефицит бюджета – примерно 10 миллионов гривен. Мы планируем, согласно нашим партнерским соглашениям, около 44 миллионов гривен доходов. Это также и платежи солидарности от УЕФА и помощь клубам УПЛ от Ассоциации европейских лиг.

Бюджет планируем на полугодие. Поскольку из-за военного положения в стране – трудно что-то прогнозировать на длительный срок. Если бы у нас был единый телепул – мы были бы максимально близки к балансу доходной и расходной частей бюджета", – сказал президент Вереса Иван Надеин.

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В статье: Верес (Ровно) Иван Надеин
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Источник:
НК Верес

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Комментарии (1)
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alexrico11 (Кривий Ріг)
14.01.2023 в 00:10
А давно в Україні платять податки півтора відсотки? Чи це тільки я дибіл сплачую майже 20?
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