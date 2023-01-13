Бюджет Вереса на вторую часть сезона составит 55 миллионов гривен

Члены набсовета " Вереса " утвердили проект бюджета клуба на вторую часть сезона 2022/2023.

Планируемый объем расходов - 54,7 миллиона гривен.

Из них почти 43% – это затраты на заработную плату футболистам и тренерам всех команд клуба.

Еще почти 30% от суммы – затраты на экипировку, транспорт, питание, медицину, подготовку полей и организацию домашних матчей.

Почти 17% бюджета – это инвестиции. В том числе для развития тренировочной базы и закупки оборудования.