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Бюджет Вереса на вторую часть сезона составит 55 миллионов гривен
Дефицит бюджета – примерно 10 миллионов гривен
nkveres.com
Члены набсовета "
Планируемый объем расходов - 54,7 миллиона гривен.
Из них почти 43% – это затраты на заработную плату футболистам и тренерам всех команд клуба.
Еще почти 30% от суммы – затраты на экипировку, транспорт, питание, медицину, подготовку полей и организацию домашних матчей.
Почти 17% бюджета – это инвестиции. В том числе для развития тренировочной базы и закупки оборудования.
"Дефицит бюджета – примерно 10 миллионов гривен. Мы планируем, согласно нашим партнерским соглашениям, около 44 миллионов гривен доходов. Это также и платежи солидарности от УЕФА и помощь клубам УПЛ от Ассоциации европейских лиг.
Бюджет планируем на полугодие. Поскольку из-за военного положения в стране – трудно что-то прогнозировать на длительный срок. Если бы у нас был единый телепул – мы были бы максимально близки к балансу доходной и расходной частей бюджета", – сказал президент Вереса Иван Надеин.
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