  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сделка по Мудрику еще не завершена - Шахтер хочет, чтобы бонусы были достаточно достижимы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сделка по Мудрику еще не завершена - Шахтер хочет, чтобы бонусы были достаточно достижимы

Премьер-лига
(1 голосов)

Шахтер еще не принял предложение Арсенала

Сделка по Мудрику еще не завершена - Шахтер хочет, чтобы бонусы были достаточно достижимы

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Британский журналист Бен Джейкобс выдал новую инсайдерскую информацию относительно перехода вингера "Шахтера" Михаила Мудрика в Арсенал.

Источник отмечает, что "горняки" еще не приняли предложение лондонцев. Сейчас все зависит от потенциальной структуры сделки.

"Канониры" готовы выплатить более 50 миллионов фунтов гарантированных траншей и бонусы. "Шахтер" настаивает, чтобы бонусы были достаточно достижимы.

Кроме этого, общая сумма запроса до сих пор меньше 88 миллионов фунтов, в которые 21-летнего футболиста оценивают горняки.

Ранее была информация, что в договор могут быть включены выплаты за победу в АПЛ, Лиге чемпионов, получение украинцем "Золотого мяча" или более простые пункты - количество проведенных матчей или результативных действий.

По теме
yellow-arrow
The Times: Арсенал уверен в подписании Мудрика до 22 января
yellow-arrow
Днепр-1 официально представил Евгения Пасича - ФОТО
yellow-arrow
Бюджет Вереса на вторую часть сезона составит 55 миллионов гривен
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Бен Джейкобс

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде