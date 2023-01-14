Сделка по Мудрику еще не завершена - Шахтер хочет, чтобы бонусы были достаточно достижимы

Британский журналист Бен Джейкобс выдал новую инсайдерскую информацию относительно перехода вингера " Шахтера " Михаила Мудрика в Арсенал.

Источник отмечает, что "горняки" еще не приняли предложение лондонцев. Сейчас все зависит от потенциальной структуры сделки.

"Канониры" готовы выплатить более 50 миллионов фунтов гарантированных траншей и бонусы. "Шахтер" настаивает, чтобы бонусы были достаточно достижимы.

Кроме этого, общая сумма запроса до сих пор меньше 88 миллионов фунтов, в которые 21-летнего футболиста оценивают горняки.

Ранее была информация, что в договор могут быть включены выплаты за победу в АПЛ, Лиге чемпионов, получение украинцем "Золотого мяча" или более простые пункты - количество проведенных матчей или результативных действий.