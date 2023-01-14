Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 официально представил Евгения Пасича - ФОТО
Контракт на 1,5 года
scdnipro1.com.ua
"
Сегодня, 13 января, этот трансфер был окончательно завершен. Футболист подписал контракт на 1,5 года.
29-летний хавбек Евгений Пасич в составе днепрян будет выступать под игровым номером 42.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:СК Дніпро-1
Популярное сейчас
- Опускал политику и кичился друзьями на России. Стало известно, кто станет еще одним вице-президентом НОК Украины
- Легендарный игрок Днепра присоединился к тренерскому штабу Полесья
- СМИ: Цыганковым интересуются представители АПЛ
- Сделка закрыта. Арсенал и Шахтер согласовали сумму трансфера Мудрика - СМИ
- Звезда женского футбола стала OnlyFans-моделью и зарабатывает по 500 тысяч фунтов в год. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена 65-миллионного испанского защитника Челси. ФОТО
Новости по теме
- 14:37 Украинские Стало известно, сколько Днепр-1 заплатил Вересу за Евгения Пасича
- 15:48 Украинские Юрий Вирт: Мне сбросили предварительный формат проведения Кубка Украины, и я его не понял
- 18:53 Украинские Пасич - о переходе в Днепр-1: Всегда мечтал сыграть в еврокубках и клубе, который ставит перед собой максимальные задачи
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн