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Днепр-1 официально представил Евгения Пасича - ФОТО

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Контракт на 1,5 года

Днепр-1 официально представил Евгения Пасича - ФОТО

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" официально представил в качестве игрока команды полузащитника Евгений Пасича, который перешел в днепровский клуб из "Вереса".

Сегодня, 13 января, этот трансфер был окончательно завершен. Футболист подписал контракт на 1,5 года.

29-летний хавбек Евгений Пасич в составе днепрян будет выступать под игровым номером 42.

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В статье: Верес (Ровно) Евгений Пасич СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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