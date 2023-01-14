Днепр-1 официально представил Евгения Пасича - ФОТО

" Днепр-1 " официально представил в качестве игрока команды полузащитника Евгений Пасича, который перешел в днепровский клуб из "Вереса".

Сегодня, 13 января, этот трансфер был окончательно завершен. Футболист подписал контракт на 1,5 года.

29-летний хавбек Евгений Пасич в составе днепрян будет выступать под игровым номером 42.