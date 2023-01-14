The Times: Арсенал уверен в подписании Мудрика до 22 января

Лондонский "Арсенал" уверен в благоприятном исходе переговоров по трансферу вингера " Шахтера " Михаила Мудрика, сообщает The Times.

Более того, источник пишет, что сделка будет точно закрыта до 22 января.

В клубе надеются, что украинец уже будет доступен для матча против "Манчестер Юнайтед", который и состоится 22 января.

Источник также подтверждает информацию, что на данный момент клубы обсуждают бонусы в трансферном соглашении.

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Ранее сообщалось, что в своем новом предложении "Арсенал" дает сумму порядка 70 миллионов евро гарантированных выплат и еще 20-25 миллионов в виде бонусов.