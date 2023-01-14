Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
The Times: Арсенал уверен в подписании Мудрика до 22 января
22 января - матч Арсенала с Манчестер Юнайтед
Фото: СК Дніпро-1
Лондонский "Арсенал" уверен в благоприятном исходе переговоров по трансферу вингера "
Более того, источник пишет, что сделка будет точно закрыта до 22 января.
В клубе надеются, что украинец уже будет доступен для матча против "Манчестер Юнайтед", который и состоится 22 января.
Источник также подтверждает информацию, что на данный момент клубы обсуждают бонусы в трансферном соглашении.
Ранее сообщалось, что в своем новом предложении "Арсенал" дает сумму порядка 70 миллионов евро гарантированных выплат и еще 20-25 миллионов в виде бонусов.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Сексуальная жена одного из лидеров Наполи. ФОТО
- СМИ: Цыганковым интересуются представители АПЛ
- Стало известно, сколько Арсенал готов заплатить за Мудрика бонусами
- Суркис: Надеюсь, есть компетентные люди, которые примут решение о главном тренере сборной Украины
- Красотка дня. Непревзойденная Роксана Малиновская едет покорять Францию. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена 65-миллионного испанского защитника Челси. ФОТО
Новости по теме
- 23:21 Украинские Романо: Арсенал сделал относительно Мудрика новое предложение. Переговоры с Шахтером продолжаются
- 22:10 Украинские Журналист: Шахтер и Арсенал согласовали трансфер Мудрика за 85-90 млн евро. Вопрос в распределении суммы
- 20:40 Украинские Журналист: Арсенал не готов платить 100 млн евро за Мудрика, а с Шахтером тяжело вести переговоры