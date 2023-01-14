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The Times: Арсенал уверен в подписании Мудрика до 22 января

Премьер-лига
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22 января - матч Арсенала с Манчестер Юнайтед

The Times: Арсенал уверен в подписании Мудрика до 22 января

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Лондонский "Арсенал" уверен в благоприятном исходе переговоров по трансферу вингера "Шахтера" Михаила Мудрика, сообщает The Times.

Более того, источник пишет, что сделка будет точно закрыта до 22 января.

В клубе надеются, что украинец уже будет доступен для матча против "Манчестер Юнайтед", который и состоится 22 января.

Источник также подтверждает информацию, что на данный момент клубы обсуждают бонусы в трансферном соглашении.

Читайте такжеСтало известно, сколько Арсенал готов заплатить за Мудрика бонусами

Ранее сообщалось, что в своем новом предложении "Арсенал" дает сумму порядка 70 миллионов евро гарантированных выплат и еще 20-25 миллионов в виде бонусов.

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
The Times

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